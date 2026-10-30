50 năm nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng trên vùng kinh tế mới

Mới đây, tại tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra chương trình kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026), với chủ đề “50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng - Đoàn kết, nghĩa tình, phát triển”.

Đây là dịp nhìn lại hành trình nửa thế kỷ khai hoang, lập nghiệp của các thế hệ người dân Thủ đô trên vùng đất mới, đồng thời khẳng định tình đoàn kết, gắn bó và định hướng hợp tác giữa Hà Nội và Lâm Đồng trong giai đoạn phát triển mới.

Trung tâm xã Nam Ban Lâm Hà hôm nay.

Từ vùng đất khai hoang đến những khu dân cư trù phú

Thực hiện chủ trương phân bố lại lao động, dân cư và phát triển sản xuất sau ngày đất nước thống nhất, năm 1976, Hà Nội và Lâm Đồng phối hợp xây dựng vùng kinh tế mới tại Nam Ban, Lán Tranh, thuộc huyện Đức Trọng lúc bấy giờ.

Những đội viên thanh niên xung phong từ các địa phương của Hà Nội lần lượt đến vùng đất mới, khai hoang, mở đường, xây dựng cơ sở vật chất, chuẩn bị đón người dân đến lập nghiệp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 7 cán bộ, đội viên thanh niên đã hy sinh.

Theo bà Nguyễn Thị Mão, Trưởng ban Liên lạc Thanh niên xung phong tiền trạm xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, đến ngày 30/10/1976, có 2.766 thanh niên Hà Nội đến nhận nhiệm vụ. Trong ba năm đầu, lực lượng đã khai hoang hơn 1.900ha đất, đưa 1.205,6ha vào sản xuất, xây dựng 207km đường giao thông, 35 cầu, cống và 21.505m² nhà ở.

Từ nền móng ban đầu, các khu dân cư dần hình thành, đời sống người dân từng bước ổn định. Ngày 28/10/1987, huyện Lâm Hà được thành lập, tên gọi là sự kết hợp giữa Lâm Đồng và Hà Nội. Các vùng chuyên canh cà phê, dâu tằm và cây trồng có giá trị được phát triển; hệ thống giao thông, điện, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế từng bước được đầu tư.

Những địa danh như Mê Linh, Gia Lâm, Phúc Thọ, Ba Đình, Đống Đa tại Lâm Hà hay Hà Đông, Mỹ Đức, Quốc Oai ở Đạ Tẻh vẫn lưu giữ dấu ấn hành trình lập nghiệp của những người con Thủ đô trên vùng đất mới.

Nhìn lại chặng đường đã qua, bà Nguyễn Thị Mão chia sẻ, những vất vả, cống hiến của tuổi trẻ năm xưa đã góp phần tạo dựng diện mạo vùng đất hôm nay, là thành quả đáng tự hào của nhiều thế hệ.

Tiếp nối nghĩa tình bằng những hợp tác thiết thực

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, từ vùng đất từng đón người dân Thủ đô đến lập nghiệp, Lâm Hà và các địa phương liên quan đã có nhiều đổi thay. Người dân từ Hà Nội, Hà Tây cùng đồng bào địa phương đoàn kết, gắn bó, phát triển sản xuất và xây dựng cộng đồng mang đậm dấu ấn quê hương.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976 - 2026).

Hà Nội cũng duy trì hỗ trợ các địa phương có đông người dân từ Thủ đô đến sinh sống. Giai đoạn 2011-2015, thành phố hỗ trợ 32 công trình, dự án với tổng kinh phí hơn 197 tỷ đồng; giai đoạn 2016-2020 tiếp tục hỗ trợ 17 công trình, dự án.

Bà Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, những đóng góp của các thế hệ đi trước đã tạo nên mối quan hệ gắn bó giữa hai địa phương. Hà Nội mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Lâm Đồng trong đầu tư, thương mại, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường cho các sản phẩm đặc trưng.

Ghi nhận tình cảm và sự hỗ trợ của Thủ đô, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho rằng, sự gắn bó giữa hai địa phương không chỉ được lưu giữ qua tên gọi các địa danh mà còn được bồi đắp bằng sự sẻ chia, trách nhiệm của nhiều thế hệ.

Theo ông Hồ Văn Mười, những người từ Thủ đô đến lập nghiệp đã cùng đồng bào địa phương khai hoang, dựng nhà, phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống trên vùng đất mới. Lịch sử vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng vì vậy không chỉ là hành trình khai phá đất đai mà còn là quá trình hình thành một cộng đồng đoàn kết, cùng nhau dựng xây quê hương.

Trong giai đoạn mới, Lâm Đồng mong muốn tiếp tục hợp tác sâu rộng với Hà Nội trong nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và tiêu thụ nông sản, thương mại, du lịch, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Qua đó, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân và doanh nghiệp, tiếp nối truyền thống đoàn kết, nghĩa tình đã được vun đắp suốt nửa thế kỷ.