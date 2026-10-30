Trao giải Cuộc thi 'Đại sứ Văn hóa đọc' tỉnh Quảng Trị năm 2026

Triển khai từ cấp cơ sở, cuộc thi đã thu hút 16.397 bài dự thi từ các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Hội đồng giám khảo cấp tỉnh tiếp nhận 418 bài thi đạt kết quả xuất sắc từ vòng sơ khảo của 390 trường học và 3 trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên thuộc 56 xã, phường.

Đại biểu tham dự buổi lễ - Ảnh: H.L

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, chất lượng các bài dự thi khá đồng đều, được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Bên cạnh các bài thi viết tay, trang trí hoa văn và vẽ tranh minh họa sinh động, nhiều học sinh đã sáng tạo trong việc xây dựng video clip thuyết trình sắc nét, lồng ghép tư liệu phù hợp.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các thí sinh đoạt giải Chuyên đề - Ảnh: H.L

Các tác phẩm bám sát chủ đề “Sách và ước mơ vươn xa”, tập trung khai thác các mảng sách lịch sử chiến tranh cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo và tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển; đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến, kế hoạch hành động khả thi để lan tỏa thói quen đọc trong học đường và gia đình.

Các em học sinh xuất sắc đoạt giải Nhất của cuộc thi và được công nhận danh hiệu “Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2026” - Ảnh: H.L

Ban Tổ chức trao thưởng cho các thí sinh đoạt giải Nhì - Ảnh: H.L

Các gương mặt xuất sắc thuộc các khối trường tiểu học, THCS và THPT đón nhận giải Ba của cuộc thi - Ảnh: H.L

Trao giải Khuyến khích cho 15 cá nhân có bài dự thi nổi bật - Ảnh: H.L

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải cho 4 tập thể, gồm UBND các xã, phường: Đông Hà, Đồng Hới, Gio Linh, Ba Lòng; cùng 51 giải thưởng cá nhân (3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 15 giải Khuyến khích và 18 giải Chuyên đề).

Trong đó, 3 giải Nhất thuộc về các em: Lê Nhã Phương (Trường tiểu học và THCS Ba Lòng), Hồ Tuệ Lâm (Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Đông Hà) và Trương Hồ Nam Phương (Trường THPT Cam Lộ). Cả 3 học sinh xuất sắc này cũng vinh dự đón nhận danh hiệu "Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2026" theo quyết định của Cục Xuất bản và Thư viện.

Ban Tổ chức trao giải và biểu dương 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, lan tỏa cuộc thi tại cơ sở - Ảnh: H.L

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động Cuộc thi “Thiếu nhi kể chuyện theo sách” năm 2026, nhằm tiếp tục tạo sân chơi giáo dục bổ ích, khuyến khích học sinh nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách và phát triển toàn diện.