Hà Nội vươn mình bứt phá!

Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước - hoàn toàn giải phóng là minh chứng sống động về sức dân tộc, tinh thần đại đoàn kết keo sơn, khát vọng hòa bình cháy bỏng của nhân dân ta, dân tộc ta.

“Trùng trùng quân đi như sóng/ Lớp lớp đoàn quân tiến về.../ Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về/ Cả cuộc đời tươi vui về đây”.

Ký ức hào hùng của Ngày Giải phóng vẫn vẹn nguyên và đang tiếp thêm sức mạnh để Hà Nội thân yêu từng ngày lớn mạnh, vươn mình phát triển trở thành Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và là thành phố kết nối toàn cầu trong tầm nhìn 100 năm phát triển cùng đất nước.

Hà Nội từ một thành phố có quy mô, diện tích, dân số tương đối nhỏ, bị chiến tranh tàn phá nặng nề sau ngày giải phóng, Thủ đô hôm nay đã trở thành trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; là một trong 17 đô thị lớn nhất thế giới với diện mạo ngày càng văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, thấm đẫm giá trị văn hóa lịch sử trường tồn của mảnh đất Đông Đô - Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Hà Nội luôn vinh dự và tự hào là Thủ đô - trái tim của cả nước!

Hà Nội hôm nay luôn xứng đáng với vị thế đặc biệt và sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước dành cho. Kinh tế Hà Nội hằng năm đều đạt mức tăng trưởng ấn tượng và luôn giữ vai trò là vùng kinh tế trọng điểm trong Vùng Thủ đô và cả nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, thiết thực và hiệu quả, nâng tầm vị thế Thủ đô trong khu vực và trên thế giới.

Mùa thu lịch sử lần thứ 72 từ sau Ngày Giải phóng, Thủ đô Hà Nội đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị thế là trái tim của cả nước, tiên phong, dẫn dắt, lan tỏa phát triển trong Vùng Thủ đô và cả nước.

Bối cảnh mới với nhiều thời cơ mới, vận hội mới, Thủ đô Hà Nội đang tiếp tục thể hiện vị thế tiên phong, gương mẫu, duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả thực chất, đo đếm được.

Với tinh thần: “Đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã, đang cụ thể hóa 3 trụ cột chiến lược: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới; Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Từ nền móng vững chắc trong chặng đường lịch sử 72 năm qua, Thủ đô hôm nay đang tự tin hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong tầm nhìn 100 năm trên cơ sở tiếp cận đồng bộ giữa thể chế, quy hoạch và nguồn lực. Trên cơ sở đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế đặc biệt là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; là hạt nhân, trung tâm kết nối và động lực phát triển của vùng và cực tăng trưởng của cả nước, hướng tới là thành phố kết nối toàn cầu.

Trong kỷ nguyên mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm nỗ lực hơn nữa để trở thành tấm gương mẫu mực, tiêu biểu, là niềm tự hào của đồng bào và chiến sĩ cả nước, đúng như niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao gửi: “Làm cho Hà Nội thành một Thủ đô yên ổn, tươi vui và phồn thịnh”, xây dựng Thủ đô trở thành “Thủ đô xã hội chủ nghĩa”.

Tự hào và trân trọng chặng đường lịch sử vẻ vang 72 năm qua, Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng hôm nay luôn xứng đáng là trái tim của cả nước, là biểu tượng tinh thần, là nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao quý của dân tộc Việt Nam.

Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước luôn xứng đáng niềm tin, vững bước thời đại!