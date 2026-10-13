Huy hiệu Đảng - dấu son một đời, tiếp lửa nhiều thế hệ

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Nhà Máy, xã Thượng Bằng La, những chiếc hộp nhung đỏ được con, cháu nâng niu đặt lên bàn. Mỗi tấm huy hiệu là một dấu mốc của thời gian, nhưng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng lần này mang ý nghĩa đặc biệt hơn cả. Bởi phần thưởng cao quý ấy là cả một cuộc đời gắn với chiến tranh, với lao động, với những năm tháng xây dựng quê hương và vun đắp truyền thống gia đình.

Ông Lê Văn Chung sinh ra trên quê hương Bắc Kạn. Tuổi trẻ của ông lớn lên trong khói lửa kháng chiến chống thực dân Pháp. Là chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, ông từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chính nơi chiến trường gian khổ ấy, ông gặp người bạn đời của mình - người con gái Tây Bắc sau này cùng ông đi trên suốt chặng đường của cuộc đời.

Năm ông 31 tuổi, ông vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ đó đến nay, dù ở bất cứ cương vị nào, người lính, người công nhân nông trường hay cán bộ cơ sở - ông đều giữ sự mực thước, cần mẫn và tinh thần trách nhiệm của một người đảng viên. Khi sức khỏe không còn cho phép tham gia sinh hoạt thường xuyên, ông vẫn dõi theo hoạt động của chi bộ, lắng nghe tình hình địa phương và luôn sẵn sàng góp ý xây dựng.

Điều khiến ông Chung tự hào nhất là sự trưởng thành của các con, cháu. Sáu người con của ông bà đều lớn lên trong nền nếp gia đình, phần lớn công tác trong các cơ quan Nhà nước. Ba người con là đảng viên và đến nay, cả gia đình đã có 11 đảng viên thuộc 3 thế hệ. Theo bà Lê Minh Ngọc, con gái ông Lê Văn Chung, điều cha mẹ truyền lại là cách sống của người đảng viên. “Điều quý nhất của Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu của bố tôi. Càng nhiều tuổi Đảng, càng thấy trách nhiệm phải giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, làm gương cho con cháu và người dân”, bà Ngọc chia sẻ.

Truyền thống ấy đang được viết tiếp bởi những người trẻ trong gia đình. Chị Nguyễn Việt Hà, cháu dâu của ông Chung, là giáo viên mầm non và cũng là đảng viên. “Sau khi trở thành đảng viên, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong công việc và mong sau này sẽ giáo dục các con tiếp tục nối tiếp truyền thống của gia đình”, chị Hà chia sẻ.

Câu chuyện của ông Lê Văn Chung cũng là hình ảnh tiêu biểu của hàng vạn đảng viên lão thành trên quê hương Lào Cai. Qua mỗi thời kỳ lịch sử, họ đã dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, từ chiến tranh giải phóng dân tộc đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trao không chỉ ghi nhận số năm tuổi Đảng, mà còn tôn vinh một quá trình rèn luyện, cống hiến và giữ gìn phẩm chất của người đảng viên. Riêng dịp 2/9, toàn tỉnh có 5.802 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng từ 30 - 80 năm tuổi Đảng. Theo đồng chí Ngô Hữu Quý - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc trao Huy hiệu Đảng mang ý nghĩa chính trị và giáo dục truyền thống sâu sắc. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với quá trình phấn đấu của mỗi đảng viên, mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm cho thế hệ trẻ; đồng thời phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm của các đảng viên lão thành trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Từ việc trân trọng những thế hệ đi trước, Lào Cai cũng đặc biệt quan tâm xây dựng lực lượng kế cận. Những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên mới của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2025, kết nạp 3.783 đảng viên, đạt 103,64% kế hoạch. Bước sang năm 2026, Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu kết nạp 3.635 đảng viên mới và phấn đấu hoàn thành ngay trong quý III. Đáng chú ý là việc tạo nguồn được triển khai mạnh ở khu vực nông thôn, miền núi, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều quần chúng ưu tú được phát hiện từ các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ đường biên, giữ gìn bản sắc văn hóa. Cùng với đó, các cấp ủy giao trọng trách cho đảng viên trẻ đảm nhiệm vị trí bí thư chi bộ, trưởng thôn, tạo môi trường để họ rèn luyện, trưởng thành ngay từ cơ sở. Đó là sự tiếp nối tự nhiên giữa các thế hệ.

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng là một dấu son ghi nhận chặng đường phấn đấu, cống hiến của người đảng viên, đồng thời là lời nhắc về trách nhiệm tiếp nối. Từ những thế hệ đã dành trọn tuổi trẻ cho cách mạng đến lớp đảng viên hôm nay, truyền thống ấy đang được trao truyền bằng sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng Đảng và quê hương Lào Cai ngày càng phát triển.