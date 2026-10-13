Gốm Chu Đậu: Từ di sản thất truyền đến Thương hiệu Quốc gia

Trong thư gửi TTU-VWAI, chị Bùi Thị Xuân Hoa - hiện đang làm việc tại Báo Pháp luật Việt Nam, đề nghị dự án hỗ trợ “trong khả năng có thể”. Mong muốn ấy rất cụ thể: từ tên tuổi, quê quán, chức vụ, ngày hy sinh và những lá thư còn lại, giúp gia đình tìm thêm thông tin về người chú. TTU-VWAI là chương trình nghiên cứu và hợp tác nhân đạo, trong đó Đại học Công nghệ Texas giữ vai trò chủ đạo khai thác tư liệu lưu trữ về chiến tranh Việt Nam, phối hợp với các đối tác để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích. Ai có thông tin, xin gửi tới địa chỉ công tác: 42/29 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội; điện thoại 0903.268.489; email xuanhoaplvn@gmail.com.