Hơn 200 đoàn viên, thanh niên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường Cam Ranh

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18-10-1946 - 18-10-2026), sáng 13-10, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa, Đoàn phường Cam Ranh và Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Cam Ranh. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo địa phương, lực lượng vũ trang, các đơn vị phối hợp và hơn 200 đoàn viên, thanh niên các đơn vị.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Quang cảnh buổi lễ.

80 năm sau ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh, thế hệ hôm nay luôn khắc ghi công lao to lớn của Người, nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hoạt động dâng hoa, dâng hương góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.