Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ những lá cờ nơi biên giới Quảng Ninh
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn và Lâm trường 42 trao tặng 150 lá cờ Tổ quốc cho trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Sơn, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho học sinh vùng biên Quảng Ninh.
Ngày 13/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Hải Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn và Lâm trường 42 tổ chức trao tặng 150 lá cờ Tổ quốc cho trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Sơn.
Thông qua những việc làm thiết thực, các đơn vị góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, chung tay xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/lan-toa-tinh-yeu-to-quoc-tu-nhung-la-co-noi-bien-gioi-quang-ninh-543003.html