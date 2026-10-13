Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ những lá cờ nơi biên giới Quảng Ninh

Ngày 13/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Hải Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn và Lâm trường 42 tổ chức trao tặng 150 lá cờ Tổ quốc cho trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Sơn.

Thông qua những việc làm thiết thực, các đơn vị góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, chung tay xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh.

Buổi trao tặng diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện sự gắn bó, đồng hành của các đơn vị với nhà trường nơi biên giới.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hải Sơn, Đồn Biên phòng Pò Hèn và Lâm trường 42 trao tặng cờ Tổ quốc cho trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Sơn.

Những lá cờ Tổ quốc được trao tặng góp phần tạo cảnh quan trang trọng cho ngôi trường mới.

Đồng thời mang ý nghĩa giáo dục trực quan về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với học sinh.

Sắc đỏ lá cờ Tổ quốc nơi sân trường.

Cùng với hoạt động trao tặng cờ, Đồn Biên phòng Pò Hèn cử 10 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhà trường kê dọn bàn ghế, sắp xếp thiết bị và vệ sinh khuôn viên, phục vụ công tác dạy và học.

Hoạt động cũng thể hiện sự phối hợp giữa tổ chức Mặt trận, lực lượng Bộ đội Biên phòng và các đơn vị trên địa bàn trong chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng môi trường học đường gắn với giáo dục truyền thống quê hương, đất nước.