Độc đáo kiến trúc Á - Âu ở ngôi chùa cổ 200 năm tuổi

Được xây dựng vào đầu thế kỷ XIX, ngôi chùa kết hợp các yếu tố kiến trúc Á Đông với những chi tiết phương Tây, tạo nên diện mạo độc đáo. Các mảng phù điêu, hoa văn, họa tiết và hệ thống tượng Phật, hoành phi, câu đối được chạm khắc công phu, thể hiện dấu ấn mỹ thuật dân gian và văn hóa phương Đông. Qua nhiều lần trùng tu, chùa Vĩnh Tràng vẫn lưu giữ được những yếu tố kiến trúc, điêu khắc và tượng thờ có giá trị, phản ánh sự giao thoa văn hóa và sự phát triển của nghệ thuật kiến trúc Phật giáo ở Nam Bộ.

Chùa Vĩnh Tràng thu hút du khách không chỉ bởi không gian thanh tịnh mà còn bởi những giá trị kiến trúc, điêu khắc đặc sắc. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Sự đa dạng trong phong cách kiến trúc mang đến cho du khách nhiều góc nhìn khi khám phá ngôi chùa. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Sự đa dạng trong phong cách kiến trúc mang đến cho du khách nhiều góc nhìn khi khám phá ngôi chùa. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Chùa Vĩnh Tràng nổi bật với kiến trúc giao thoa Á – Âu độc đáo. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Ngôi chùa có sự kết hợp giữa nhiều phong cách kiến trúc, phản ánh quá trình giao lưu văn hóa qua các thời kỳ. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Những pho tượng cổ được chế tác tinh xảo, phản ánh trình độ điêu khắc và văn hóa tín ngưỡng của người dân Nam Bộ qua nhiều thời kỳ. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Hệ thống hoành phi trong chùa vừa mang ý nghĩa văn hóa, vừa góp phần tạo nên vẻ trang trọng cho không gian thờ tự. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Kiến trúc chùa Nam Bộ kết hợp kiến trúc phương Tây góp phần làm nên sức hút của chùa Vĩnh Tràng. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Diện mạo độc đáo của chùa Vĩnh Tràng được tạo nên từ giao thoa kiến trúc Á – Âu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Các chi tiết chạm khắc trên cột góp phần làm phong phú giá trị nghệ thuật của công trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Nét kiến trúc giao thoa Á – Âu tạo sức hút riêng cho chùa Vĩnh Tràng. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Những chi tiết kiến trúc công phu mang dấu ấn châu Âu tại chùa Vĩnh Tràng. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Hình tượng kiến trúc mang đậm màu sắc văn hóa phương Đông trên cổng chùa Vĩnh Tràng. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Nghệ thuật ghép sành sứ nhiều màu sắc làm nổi bật kiến trúc chùa Vĩnh Tràng. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Nghệ thuật ghép tượng từ sành sứ nhiều màu sắc làm nổi bật kiến trúc chùa Vĩnh Tràng. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Không chỉ là chốn sinh hoạt tín ngưỡng, chùa Vĩnh Tràng còn lưu giữ những giá trị kiến trúc, mỹ thuật đặc sắc của vùng đất Nam Bộ. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN