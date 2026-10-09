Hà Nội tăng tốc trước vận hội mới

Hà Nội đang phát triển ngày càng hiện đại, năng động. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Từ tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh các dự án hạ tầng đến hình thành những động lực tăng trưởng mới, thành phố từng bước chuyển các nguồn lực thành sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể cho nền kinh tế.

Lấy hiệu quả thực chất làm thước đo

Vừa qua, trên các nền tảng mạng xã hội lan truyền hình ảnh đường Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm), chỉ sau một ngày đã được lực lượng chức năng của chính quyền cơ sở giải tỏa “sạch” các công trình vi phạm tồn tại nhiều năm qua. “Tôi không nghĩ chính quyền phường sở tại làm nhanh, quyết liệt như vậy. Tôi rất ủng hộ cách làm này”, anh Nguyễn Tuấn Anh ở Mỹ Đình chia sẻ. Đây là một trong nhiều điển hình tại Hà Nội thời gian qua, khi cả thành phố chuyển động mạnh mẽ, từ công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án hạ tầng giao thông, chống úng ngập, đến những quyết sách phát triển kinh tế...

Câu chuyện tương tự về dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục. Sau nhiều năm đình trệ, chỉ trong vòng tám tháng, các đơn vị đã hoàn thành giải phóng mặt bằng gần 2.000 hộ dân và thi công xong tuyến đường, trừ hai cầu vượt sẽ được thông xe vào cuối năm nay. Ông Lê Văn Hùng (ở phường Ô Chợ Dừa) bày tỏ vui mừng khi tuyến đường được đầu tư mở rộng, tạo không gian thông thoáng và thuận tiện cho việc đi lại của Nhân dân. “Tôi theo dõi dự án từ ngày đầu khởi công nên rất phấn khởi khi thấy trong thời gian ngắn tuyến đường đã hoàn thành, làm thay đổi diện mạo khu vực từng ngày. Việc giải quyết được “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng là một đột phá rất lớn của thành phố”, ông Hùng nói.

Ngay trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng Thủ đô, thành phố tổ chức thông xe đường Vành đai 2,5, dự án triển khai theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm xử lý các điểm nghẽn, cấp bách về ùn tắc giao thông. Đầu năm 2026, khi nói về dự án này, nhiều người nghĩ, chắc thời hạn hoàn thành còn xa vời vì khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn, chủ yếu là đất ở của các hộ dân. Nhưng khi thành phố quyết tâm, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo quyết liệt, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, nên chỉ sau năm tháng, dự án đã có mặt bằng “sạch”. Điều đáng nói là hầu hết người dân trong diện thu hồi đất đều đồng thuận cao, như phường Thanh Xuân có 700 hộ dân phải di dời, nhưng không phải cưỡng chế bất kỳ trường hợp nào.

Thành phố không chỉ quan tâm huy động được bao nhiêu vốn, có bao nhiêu dự án được chấp thuận hay giải ngân được bao nhiêu, mà tập trung cao hơn vào việc các nguồn lực đó đã chuyển hóa thành bao nhiêu khối lượng xây dựng, sản lượng, doanh thu, việc làm, năng lực sản xuất và giá trị tăng thêm cho nền kinh tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, phương thức chỉ đạo, điều hành của thành phố đang có sự chuyển biến rõ hơn theo hướng lấy kết quả thực chất làm thước đo; chuyển mạnh sang quản trị theo mục tiêu tăng trưởng, lượng hóa kết quả đầu ra; từ xử lý từng thủ tục riêng lẻ sang tháo gỡ đồng bộ theo từng dự án, doanh nghiệp và các động lực tăng trưởng. Thành phố không chỉ quan tâm huy động được bao nhiêu vốn, có bao nhiêu dự án được chấp thuận hay giải ngân được bao nhiêu, mà tập trung cao hơn vào việc các nguồn lực đó đã chuyển hóa thành bao nhiêu khối lượng xây dựng, sản lượng, doanh thu, việc làm, năng lực sản xuất và giá trị tăng thêm cho nền kinh tế.

Hình thành những động lực tăng trưởng mới

Với vai trò đầu tàu, dẫn dắt không gian phát triển phía bắc, Hà Nội đã xác định rõ mô hình tăng trưởng kinh tế và động lực tăng trưởng giai đoạn 2026- 2030. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thành phố đổi mới công nghệ tạo ra năng suất mới cho nền kinh tế thông qua các trụ cột: Thể chế, hạ tầng số và nền tảng thông minh; quản trị hiệu quả và chính quyền số; kinh tế số và động lực tăng trưởng mới; xã hội số và an sinh. Từ đó, các động lực tăng trưởng mới của Thủ đô từng bước được hình thành rõ nét hơn. Thành phố tập trung phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp hỗ trợ; đồng thời mở rộng không gian phát triển công nghiệp thông qua đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp.

Hà Nội hiện đại, năng động với hệ thống tàu điện trên cao. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trong đó, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được định hướng trở thành hạt nhân nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, thu hút các trung tâm R&D của các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Thành phố tập trung hoàn thiện hạ tầng Khu Công nghệ cao sinh học, phát triển các khu công nghiệp sạch tại Sóc Sơn, Đông Anh, Phù Đổng, Phụng Hiệp; nghiên cứu hình thành khu thương mại tự do và các trung tâm logistics quy mô lớn.

Lãnh đạo thành phố thường xuyên rà soát việc triển khai các nội dung đã được thành phố ký kết, giao nhiệm vụ; tránh tình trạng dự án chậm triển khai. Các nội dung đã thống nhất được chuyển hóa thành công việc cụ thể, tạo ra kết quả thực tế và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng. Nhờ đồng bộ các giải pháp trên, tăng trưởng quý III/2026 của thành phố đạt 10,02%, là mức cao nhất trong ba quý đầu năm 2026. Tính chung chín tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn cùng kỳ năm 2025 (7,92%). Thu ngân sách tiếp tục là điểm sáng, tạo dư địa quan trọng cho thành phố chủ động bố trí nguồn lực phát triển. Đến ngày 30/9/2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 566,7 nghìn tỷ đồng, đạt 87,2% dự toán, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với đó, hàng loạt nhiệm vụ quan trọng khác cũng đang được thành phố đẩy mạnh thực hiện. Thành phố đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn như Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, Trục cảnh quan sông Hồng, bảy cây cầu qua sông Hồng, đường nối sân bay Gia Bình, đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô, Khu phức hợp Y tế-Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ở phường Hoàng Mai; Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn... Thành phố quyết liệt xử lý vướng mắc của dự án đầu tư công; triệt để phân cấp, ủy quyền thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án...

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo thành phố cũng thẳng thắn đánh giá, kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; vẫn còn tình trạng xử lý công việc chậm, chưa xác định rõ trách nhiệm hoặc chưa tạo được chuyển biến rõ rệt. Việc phát triển nhà ở xã hội, xây dựng thêm các trường học và cơ sở y tế, tình trạng ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, xử lý rác thải... vẫn cần được tiếp tục tập trung giải quyết.

Hà Nội có cơ sở để quyết tâm và tin tưởng, nhưng tuyệt đối không chủ quan, để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho Nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng

Cùng với việc khắc phục những hạn chế này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Để duy trì tăng trưởng hai con số trong dài hạn, thành phố đồng thời chuẩn bị các điều kiện tạo năng lực sản xuất mới, không gian phát triển mới: phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; công nghiệp công nghệ cao và bán dẫn; đầu tư đồng bộ hệ thống đường sắt đô thị và phát triển đô thị theo định hướng TOD; phát huy tối đa các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho rằng, Hà Nội có cơ sở để quyết tâm và tin tưởng, nhưng tuyệt đối không chủ quan, để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho Nhân dân.