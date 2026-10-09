Đưa Phước Long phát triển xứng tầm vị thế trung tâm phía Bắc của tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt và đoàn công tác tỉnh đã khảo sát thực tế tại Hợp tác xã đan đát Trúc Xanh (ấp Phước Mỹ), tuyến đường Trần Hồng Dân (ấp Phước Thuận), khu đất bệnh viện cũ tại ấp Long Đức và vườn chim ấp Long Hoà.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ (giữa), khảo sát tuyến đường Trần Hồng Dân đang được xã Phước Long kiến nghị đầu tư tuyến nối dài đến kênh Thầy Thép, dài khoảng 1.500 m, kết hợp xây dựng cầu qua Trường THCS Vương Hữu Nhơn, tổng kinh phí dự kiến 52 tỷ đồng.

Khảo sát tại Hợp tác xã đan đát Trúc Xanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt cho biết tỉnh sẽ hỗ trợ thiết bị sản xuất cho hợp tác xã, đồng thời đầu tư mở rộng tuyến đường kết nối làng nghề đan đát truyền thống.

Tham gia cùng đoàn công tác tỉnh, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất xã Phước Long phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét đưa vườn chim của ông Nguyễn Văn Quân (ấp Long Hoà) vào diện bảo tồn.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, 9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của xã Phước Long đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10%; thành lập mới 31 doanh nghiệp, đạt hơn 70% chỉ tiêu.

Xã tổ chức 5 đợt khám sức khoẻ, khám sàng lọc cho gần 50% dân số; kết nạp 48 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết; tỷ lệ đảng viên kích hoạt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 82,2%.

Công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Xã đã hoàn thành, trình cấp thẩm quyền đề án thành lập phường, đồng thời sắp xếp từ 22 ấp còn 12 ấp theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Phương Bình đề nghị xã Phước Long khai thác hiệu quả các trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng chí Phạm Thành Phước, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Phước Long, kiến nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư 3 tuyến đường giao thông kết nối; hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển du lịch sinh thái vườn chim ấp Long Hoà gắn với bảo vệ môi trường, động vật hoang dã; đầu tư các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt ghi nhận những kết quả xã Phước Long đạt được trong 9 tháng năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, đề nghị Đảng uỷ xã rà soát, triển khai các quy hoạch hiện hành, chủ động kết nối với định hướng phát triển Phước Long thành phường, phát huy vai trò trung tâm khu vực phía Bắc của tỉnh. Trọng tâm là tạo đột phá trong phát triển đô thị, thu hút du lịch và phát triển cụm tiểu thủ công nghiệp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu địa phương rà soát vị trí việc làm, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; bố trí đủ công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, đồng thời chú trọng quy hoạch cán bộ có trình độ chuyên sâu về khoa học - công nghệ, bảo đảm tỷ lệ tối thiểu 15% trong cấp uỷ theo quy định.

Phước Long có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhưng kết quả phát triển chưa tương xứng với kỳ vọng. Vì vậy, địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; rà soát, đánh giá đúng tiềm năng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng sang sản xuất lúa chất lượng cao; nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế hợp tác, tạo động lực phát triển bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh.