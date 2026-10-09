Cận cảnh khu đất xây vườn hoa trên đường Nguyễn Hoàng
Những ngày qua, hàng loạt công trình nằm trong phạm vi dự án xây dựng vườn hoa phục vụ lợi ích công cộng tại khu đất nông nghiệp xen kẹt trên đường Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) đã được phá dỡ, giải phóng mặt bằng hoàn toàn.
Theo ghi nhận của phóng viên, người dân và các hộ kinh doanh đã di chuyển toàn bộ tài sản, đồ đạc ra khỏi khu vực dự án, trao trả mặt bằng sạch cho chính quyền địa phương. Sau khi các dãy nhà tạm và công trình phụ trợ được giải tỏa, phần diện tích đất dành cho dự án vườn hoa công cộng đã lộ diện rõ nét, mang lại sự kỳ vọng lớn cho người dân khu vực về một không gian xanh hoàn chỉnh trong tương lai gần.
Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án xây dựng vườn hoa phục vụ lợi ích công cộng tại khu đất nông nghiệp xen kẹt giáp đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm (trước đây thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) được UBND thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương thực hiện tại Văn bản số 588/UBND-KH&ĐT ngày 24/2/2020.
Tiếp đó, ngày 7/6/2022, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án. Đây là công trình công cộng quan trọng nhằm cải thiện cảnh quan đô thị, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo không gian sinh hoạt, vui chơi cho cộng đồng dân cư khu vực.
Dù được phê duyệt từ lâu, dự án gặp nhiều vướng mắc kéo dài do một số hộ gia đình, cá nhân chậm bàn giao mặt bằng. Ngày 2/10 vừa qua, UBND phường Từ Liêm đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp chưa chấp hành, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và đúng trình tự thủ tục.
Trước đó, chính quyền phường Từ Liêm đã liên tục tuyên truyền, vận động, giải thích quy định pháp luật về đất đai cũng như ý nghĩa cộng đồng của dự án. Nhờ đó, đa số các hộ dân đã hiểu rõ chủ trương và tự giác di dời. Việc hoàn thành giải phóng mặt bằng là bước tiến quan trọng để dự án sớm được khởi công, đáp ứng sự mong mỏi của người dân địa phương.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/can-canh-khu-dat-xay-vuon-hoa-tren-duong-nguyen-hoang-172261009145418863.htm