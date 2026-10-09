Rà soát, tháo gỡ khó khăn để xã Đồng Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

Tham dự có đồng chí Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ngành tỉnh và Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Đồng Sơn.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND xã Đồng Sơn, qua rà soát, tự đánh giá theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, xã đạt 3/10 tiêu chí, với 35/47 chỉ tiêu đạt yêu cầu, tương đương 74,5%; còn 7 tiêu chí với 12 chỉ tiêu chưa đạt. Các tiêu chí đã đạt gồm đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, giảm nghèo và an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và hành chính công.

Một số kết quả nổi bật là tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 43,2%, vượt yêu cầu tối thiểu 35%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn gần 1,5%; tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt gần 98%. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn gần 100%.

Đồng chí Lê Thị Thanh Minh, Chủ tịch UBND xã, báo cáo kết quả xã Đồng Sơn xây dựng nông thôn mới.

Đối với các tiêu chí chưa đạt, xã còn gặp khó khăn ở nhiều lĩnh vực. Cụ thể, tỷ lệ cứng hóa đường ấp, ngõ, xóm mới đạt trên 57%, với 46/70 tuyến được cứng hóa; còn 24 tuyến chưa được đầu tư, trong khi kinh phí vượt khả năng cân đối của ngân sách xã. Về văn hóa, giáo dục, xã còn thiếu dụng cụ thể thao ngoài trời tại 4 ấp; hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông chưa phủ toàn địa bàn, cần kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Trung tâm Học tập cộng đồng chưa được nâng cấp thành trung tâm học tập số.

Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu tại cuộc họp.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tỷ lệ số hóa dữ liệu về nông nghiệp và môi trường mới đạt gần 14%, chưa đáp ứng yêu cầu 85%; doanh thu bán hàng trực tuyến chưa đạt mức tối thiểu theo quy định. Độ phủ sóng 5G toàn xã mới đạt khoảng 50% - 60%, trong khi yêu cầu tối thiểu 99%.

Bên cạnh đó, xã đang hoàn thiện phương án thoát nước mặt, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt; chưa lắp đặt hệ thống camera AI phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Công tác lập quy hoạch chung xã đến năm 2050 cũng chưa hoàn thành do chưa bố trí được kinh phí, chưa lựa chọn đơn vị tư vấn và chưa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch.

Lãnh đạo UBND xã Đồng Sơn kiến nghị các sở, ngành tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ minh chứng; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí thực hiện tiêu chí quy hoạch, duy tu, nâng cấp đường giao thông và đầu tư hệ thống truyền thanh không dây; Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu số hóa dữ liệu về nông nghiệp và môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phan Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các chương trình, dự án phải được cụ thể hóa thành kế hoạch công tác của từng đơn vị, xác định rõ nội dung công việc, đơn vị thực hiện, thời gian hoàn thành và kết quả cần đạt; gắn trách nhiệm cá nhân với tiến độ, chất lượng thực hiện. Các sở, ngành cần chủ động phối hợp, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để tham mưu giải pháp tháo gỡ, không đùn đẩy trách nhiệm hoặc chờ đợi chỉ đạo.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới phải hướng đến hiệu quả bền vững, lấy người dân làm chủ thể, phát huy sự đồng thuận và chung sức của Nhân dân trong phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo lộ trình đề ra, xã Đồng Sơn phấn đấu hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí đã đạt trong tháng 10-2026; tập trung thực hiện các tiêu chí còn thiếu, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11-2026. Riêng tiêu chí quy hoạch, xã dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2026. Xã đặt mục tiêu hoàn thành hồ sơ trình thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới chậm nhất trong tháng 4-2027.