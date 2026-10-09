Hà Nội khởi công, khánh thành Safari Ba Vì, trường đua ngựa Sóc Sơn và 16 dự án

Chiều 9/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ công bố danh mục các công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện. Trong đó, nổi bật là 18 công trình, dự án tiêu biểu thuộc các lĩnh vực giao thông, y tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ, môi trường, công nghiệp, du lịch, giáo dục và an ninh.

Công viên Safari Ba Vì

Dự án có quy mô khoảng 299 ha, được quy hoạch hoàn toàn ngoài ranh giới Vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Được thiết kế theo phong cách nhiệt đới, các hạng mục chính dự án gồm khu vực nuôi thả, chăm sóc động vật mô phỏng sinh cảnh tự nhiên; khu phòng khám, nghiên cứu và giáo dục; không gian trưng bày, triển lãm và các hoạt động giáo dục cộng đồng.

Dự án dành tới 81,8% tổng diện tích cho cây xanh và mặt nước, hình thành hành lang sinh thái, tạo môi trường sống cho các loài động vật. Điểm nhấn của công viên là các chương trình biểu diễn động vật được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khi hoàn thành, Công viên Safari Ba Vì được kỳ vọng trở thành điểm đến trải nghiệm bán hoang dã quy mô lớn, góp phần phát triển du lịch khu vực phía Tây Thủ đô, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên và xây dựng hệ sinh thái du lịch gắn với phát triển bền vững.

Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019, có tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD, tương đương gần 9.600 tỷ đồng, trên tổng diện tích 125 ha.

Trong đó, khu trường đua ngựa rộng gần 100 ha, gồm sân vận động đua ngựa, khán đài sức chứa khoảng 30.000 người, hệ thống chuồng nuôi, huấn luyện, chăm sóc ngựa và các hạng mục dịch vụ, kỹ thuật, cảnh quan. Tổ hợp còn có khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại và hội nghị, khu biệt thự nghỉ dưỡng; hồ điều hòa rộng khoảng 22,5 ha góp phần tạo dựng không gian cảnh quan, sinh thái.

Dự án được kỳ vọng bổ sung sản phẩm vui chơi, giải trí, du lịch mới cho Thủ đô, mở rộng không gian phát triển về phía Bắc và thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ tại khu vực Sóc Sơn.

Các đại biểu bấm nút khánh thành, khởi công và triển khai các công trình, dự án tiêu biểu.

Dự án thành phần 2.1: Xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận thành phố Hà Nội thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được khởi công ngày 25/6/2023, có tổng chiều dài tuyến khoảng 58,2 km, đi qua 17 xã, phường thuộc địa phận Hà Nội, tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng.

Sau hơn 3 năm triển khai, cả 4 gói thầu xây lắp đang tập trung thi công các hạng mục còn lại, chủ yếu là thảm bê tông nhựa, chiếu sáng và an toàn giao thông. Toàn tuyến đã thảm khoảng 40 km bê tông nhựa, sản lượng thực hiện ước đạt 90%. Trong đó, đoạn tuyến dài 15 km thuộc gói thầu số 9, từ đê Hữu Hồng - cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long, được thông xe kỹ thuật ngày 9/10.

Thành phố dự kiến tiếp tục thông xe hai đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 22 km trong tháng 11 và hoàn thành toàn bộ dự án đường song hành trong năm 2026.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần tăng cường năng lực kết nối, giảm áp lực cho mạng lưới giao thông hiện hữu, mở rộng không gian phát triển đô thị và thúc đẩy liên kết kinh tế giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô.

Dự án thành phần 2: Xây dựng 3 đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 2,5 (thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 các đoạn: Khu đô thị mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi) được khởi công ngày 20/3/2026 theo lệnh khẩn cấp của Chủ tịch UBND thành phố, tổng chiều dài khoảng 2,2 km, tổng mức đầu tư 432 tỷ đồng.

Dự án gồm đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ dài 0,71 km, rộng 50 m; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng dài 0,6 km; đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi dài 0,91 km, rộng 40 m.

Công tác giải phóng mặt bằng cả ba đoạn hoàn thành 100%, với tổng diện tích hơn 101.896 m². Đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đã thi công khoảng 90% khối lượng; hai đoạn còn lại đã hoàn thành các hạng mục thoát nước, đang thi công nền và mặt đường.

Đây là ba đoạn cuối cùng trong tổng số 13 đoạn của toàn tuyến Vành đai 2,5 dài hơn 19 km. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tăng cường kết nối giữa các khu vực và giảm áp lực cho những tuyến đường hiện hữu.

Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách Yên Sở

Dự án được khởi công từ quý II/2025, có tổng mức đầu tư gần 450 tỷ đồng, diện tích gần 27.600 m². Công trình được thiết kế theo hướng hiện đại, có tầng hầm rộng 5.000 m², hệ thống tổ chức giao thông, đón trả khách và đỗ xe theo hướng khép kín. Công suất dự kiến từ 800 đến 1.000 lượt xe mỗi ngày.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Tim Hà Nội - cơ sở 2

Dự án nằm trên đường Võ Chí Công, phường Xuân Đỉnh, diện tích hơn 7.500 m², tổng mức đầu tư khoảng 789 tỷ đồng.

Dự án gồm khối nhà chính 12 tầng nổi và 2 tầng hầm, quy mô 300 giường bệnh, tổng diện tích sàn 41.885 m², trong đó diện tích sàn phần nổi là 31.045 m² và phần ngầm là 10.840 m²; chiều cao công trình khoảng 56 m.

Công trình được đầu tư đồng bộ về xây dựng, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật, góp phần phát triển dịch vụ kỹ thuật cao, đào tạo nhân lực chuyên ngành tim mạch, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân Thủ đô.

Không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên

Dự án có chiều dài tuyến hơn 1,7 km, từ khu vực Cửa Đông đến ga Long Biên, được triển khai trên nguyên tắc bảo tồn cấu trúc đá nguyên bản, bảo đảm an toàn đường sắt và phát huy giá trị kiến trúc, lịch sử.

Không gian được chia thành năm khu vực chức năng: Khu A từ Cửa Đông đến Lê Văn Linh dành cho thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống và các không gian dịch vụ; Khu B từ Lê Văn Linh đến Hàng Cót định hướng thành quảng trường văn hóa, nghệ thuật; Khu C từ Hàng Cót đến Hàng Giấy ưu tiên không gian đi bộ, ẩm thực đường phố; Khu D từ Hàng Giấy đến khu vực gần cầu Long Biên - Nguyễn Thiếp gồm 30 nhịp vòm phục vụ kinh doanh nhỏ; Khu E từ Nguyễn Thiếp đến ga Long Biên được định hướng thành vườn công cộng, không gian xanh, vui chơi và biểu diễn.

Tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi

Dự án thuộc Khu nghỉ dưỡng The Five Hotel & Resort Evara, có diện tích xây dựng gần 10.000 m², tổng vốn đầu tư khoảng 120 triệu USD.

Công trình gồm hai tòa tháp cao 25 tầng, tổng diện tích sàn gần 80.000 m², dự kiến cung cấp hơn 350 phòng khách sạn, 330 căn hộ dịch vụ và 5.000 m² văn phòng, cùng các không gian hội nghị, sự kiện, triển lãm. Tổ hợp được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, tích hợp lưu trú, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và mua sắm.

Tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Dự án được triển khai theo cơ chế xây dựng công trình khẩn cấp, với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng.

Tuyến đường dài khoảng 1,76 km, quy mô 4 làn xe, bố trí dọc dải phân cách giữa đường Cổ Linh hiện hữu; trong đó, phần cầu cạn dài gần 1,45 km, vượt qua các nút giao Huỳnh Tấn Phát và Thạch Bàn. Dự án hướng tới tổ chức giao thông liên tục, tách dòng phương tiện liên tỉnh, quá cảnh khỏi hệ thống giao thông mặt đất, đồng thời duy trì đường dưới cầu và đường gom hiện hữu để bảo đảm kết nối khu vực.

Công trình được đầu tư hệ thống quản lý giao thông thông minh với camera AI, biển báo điện tử và các giải pháp chiếu sáng, chống ồn, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối, giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Đông và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của Thủ đô.

Cảng thủy nội địa Giang Biên

Đây là công trình hạ tầng giao thông - logistics quan trọng tại phía Đông Bắc Hà Nội, được định hướng trở thành đầu mối vận tải hàng hóa bằng đường thủy, kết nối Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng với hệ thống cảng biển Hải Phòng - Lạch Huyện.

Dự án có diện tích đất khoảng 23,87 ha, vùng nước phục vụ hoạt động khai thác cảng khoảng 112.310 m², tổng mức đầu tư khoảng 2.551,8 tỷ đồng. Cảng được quy hoạch với chiều dài bến khoảng 600 m, khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng đến 3.000 tấn, công suất khai thác khoảng 1 triệu tấn/năm đến năm 2030.

Hệ thống cảng gồm khu bến, bãi hàng, giao thông nội bộ, công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và các hạng mục phục vụ khai thác. Dự án góp phần tăng cường năng lực vận tải hàng hóa bằng đường thủy, nâng cao hiệu quả logistics và thúc đẩy liên kết kinh tế vùng.

Cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 11.681 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Dự án không chỉ tập trung xử lý ô nhiễm nguồn nước mà còn hướng tới giảm úng ngập, nâng cao năng lực tiêu thoát nước và hình thành không gian cảnh quan, hạ tầng đô thị đồng bộ tại phía Đông Thủ đô.

Xây dựng, tu bổ, xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ

Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư trên toàn tuyến sông qua 19 xã, phường, từ Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội.

Các hạng mục bao gồm cải tạo, nạo vét lòng sông, kè bờ, tu bổ những vị trí xung yếu của hệ thống đê điều, xây dựng đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cống thu gom nước thải hai bên sông và các nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch.

Việc đầu tư đồng bộ được kỳ vọng từng bước hạn chế tình trạng nước thải sinh hoạt xả trực tiếp ra sông, nâng cao năng lực tiêu thoát nước, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ hành lang công trình thủy lợi.

Cùng với cải thiện môi trường, dự án tạo điều kiện chỉnh trang không gian đô thị, kết nối các công trình hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực ven sông.

Hệ thống thu gom nước thải cho lưu vực S3 và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô

Dự án được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), trên địa bàn các phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Phú Diễn, Từ Liêm và Đại Mỗ, với tổng mức đầu tư dự kiến 4.038 tỷ đồng.

Dự án góp phần thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, giảm ô nhiễm nguồn nước và cải thiện môi trường sống cho người dân khu vực phía Tây Thủ đô.

Dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tiến Thắng

Giai đoạn 1 dự án được định hướng trở thành không gian sản xuất công nghiệp thế hệ mới của Hà Nội, phát triển theo hướng xanh, hiện đại và có hàm lượng công nghệ cao.

Toàn khu công nghiệp có diện tích hơn 449 ha, triển khai theo hai giai đoạn. Riêng giai đoạn 1 có quy mô hơn 230 ha, tổng mức đầu tư khoảng 4.455 tỷ đồng, hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái, thông minh, phát thải thấp, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy liên kết, cộng sinh công nghiệp.

Tối thiểu 30% quỹ đất công nghiệp được định hướng dành cho các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, giáo dục và đào tạo. Các lĩnh vực thu hút đầu tư gồm trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, robot và tự động hóa, công nghiệp bán dẫn, công nghệ y - sinh học, vật liệu tiên tiến, an ninh mạng và hàng không - vũ trụ.

Dự án dự kiến tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động, góp phần mở rộng không gian sản xuất, thu hút nguồn lực đầu tư chất lượng cao và tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Trường phổ thông nhiều cấp học, tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao Sóc Sơn

Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 6,38 ha, tổng mức đầu tư khoảng 677 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 2.160 học sinh theo mô hình liên cấp tiểu học - THCS - THPT.

Công trình gồm hệ thống phòng học, phòng bộ môn, nhà đa năng, thư viện, phòng STEM, các không gian nghệ thuật, năng khiếu, thể chất và trải nghiệm, cùng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và trang thiết bị hiện đại. Trường được định hướng tăng cường khoa học - công nghệ, ngoại ngữ, STEM, nghệ thuật, thể chất và kỹ năng sống, hướng tới đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia cấp độ 2.

Trường phổ thông nhiều cấp học, tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao Thạch Thất

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 692 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thời gian thực hiện 3 năm. Dự án có tổng diện tích khoảng 6,3 ha, trong đó diện tích quy hoạch xây dựng trường khoảng 5,8 ha; công trình cao tối đa 5 tầng, gồm 68 phòng học và 31 phòng học bộ môn cùng hệ thống công trình phụ trợ, trang thiết bị đồng bộ.

Trường phổ thông nhiều cấp học, tiên tiến, hiện đại, chất lượng cao Phù Đổng

Dự án có tổng diện tích khoảng 5,4 ha, trong đó khoảng 5 ha dành cho xây dựng trường; tổng mức đầu tư 795 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện trong giai đoạn 2026-2028. Công trình gồm 68 phòng học theo lớp và 31 phòng học bộ môn, đáp ứng nhu cầu đào tạo 2.160 học sinh thuộc các cấp học, hướng tới đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Ba dự án trường học góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục, mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường học tập chất lượng cao và tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm Máy chủ quản lý tập trung

Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm Máy chủ quản lý tập trung và trụ sở làm việc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao thuộc Công an Hà Nội có quy mô gần 15.000 m², tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng.

Đây là khu phức hợp gồm trụ sở làm việc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Trung tâm An ninh mạng, Trung tâm Máy chủ quản lý tập trung và Trung tâm Thông tin chỉ huy. Các hạng mục được bố trí tập trung trên cùng khu đất, tạo sự liên kết đồng bộ, phục vụ công tác nghiệp vụ và nâng cao khả năng xử lý nhanh các tình huống đột xuất trên không gian mạng.

Khối công trình chính gồm ba khu vực chức năng được kết nối thành một tổng thể thống nhất, trong đó có công trình cao 4 tầng, công trình cao 7 tầng và khu vực tầng hầm 3 tầng. Hệ thống hành lang giao thông cao 1 tầng kết nối các khối công trình, với tổng diện tích sàn xây dựng gần 34.000 m².

Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2028, góp phần hoàn thiện hạ tầng phục vụ công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao trên địa bàn Thủ đô.