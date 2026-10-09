Hà Nội chi hàng trăm tỷ đồng đền bù, tăng tốc giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A

Vừa qua, UBND phường Phương Liệt đã tổ chức chi trả đợt 1 tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng kinh phí hơn 132,7 tỷ đồng cho 11 hộ gia đình đầu tiên. Đây là dự án hạ tầng giao thông kết hợp chỉnh trang đô thị thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao) đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Người dân phường Phương Liệt thực hiện thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 1. Ảnh: VHXH Phương Liệt.

Khối lượng giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Phương Liệt rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới 14 tổ chức, 232 hộ gia đình, 3 khu tập thể cũ 5 tầng (195 căn hộ), 1 nhà tập thể cũ 2 tầng (20 căn hộ) cùng hơn 42.667 m² đất giao thông công cộng.

Tiếp đó, tại UBND phường Tương Mai cũng bắt đầu tiến hành chi trả bồi thường đợt 1 với tổng số tiền 439 tỷ đồng cho 34 hộ dân. Ngay trong sáng cùng ngày, đã có 12 hộ gia đình đầu tiên hoàn tất thủ tục và nhận chi trả 136 tỷ đồng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, chính quyền địa phương triển khai linh hoạt các hình thức chi trả gồm chuyển khoản ngân hàng, mở sổ tiết kiệm hoặc nhận tiền mặt. Đặc biệt, đối với các trường hợp chọn nhận tiền mặt, lực lượng công an phường đã cắt cử cán bộ, phương tiện hỗ trợ đưa tiền về tận nhà an toàn cho người dân.

Song song với việc chi trả tiền đền bù, tinh thần đồng thuận và tự giác bàn giao đất của người dân dọc đường Giải Phóng cũng diễn ra tích cực.

Song song với việc chi trả tiền đền bù, tinh thần đồng thuận và tự giác bàn giao đất của người dân dọc đường Giải Phóng cũng diễn ra tích cực. Ảnh: Hà Đương

Dọc tuyến đường Giải Phóng, nhiều chủ cửa hàng, hộ kinh doanh mặt tiền chủ động áp dụng chính sách giảm giá mạnh các mặt hàng để thanh lý sớm. Người dân cũng tích cực tháo dỡ biển hiệu, thu gom những vật dụng sinh hoạt có thể tái sử dụng như cánh cửa, thiết bị gia đình nhằm hạn chế tối đa thiệt hại tài sản trước khi máy móc tiến hành phá dỡ.

Tại các diện tích đã hoàn tất ký biên bản bàn giao, Ban Quản lý dự án cùng lực lượng chức năng đã huy động nhiều máy xúc, máy phá dỡ chuyên dụng đến hiện trường để hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình.

Hiện tại, tuyến Quốc lộ 1A hiện hữu chỉ có 8 làn xe và liên tục rơi vào tình trạng quá tải, "gồng gánh" lưu lượng giao thông rất lớn qua khu vực đô thị. Ảnh: Hà Đương

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A có chiều dài hơn 36 km, đi qua địa bàn 18 xã, phường với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 90 m, quy mô 16 làn xe và tốc độ thiết kế 80 km/h.

Hiện tại, tuyến Quốc lộ 1A hiện hữu chỉ có 8 làn xe và liên tục rơi vào tình trạng quá tải, "gồng gánh" lưu lượng giao thông rất lớn qua khu vực đô thị. Việc nâng cấp lên 16 làn xe kỳ vọng sẽ tạo ra năng lực khai thác vượt trội, giải quyết triệt để bài toán ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam và hình thành trục kết nối giao thông huyết mạch từ Hà Nội đi các tỉnh lân cận.

Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án vào năm 2027, qua đó góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.