Hàng loạt công trình trái phép ven mương ở Hà Nội bị tháo dỡ
Nhiều nhà xưởng, quán ăn, gara ô tô,... xây trái phép trên đất nông nghiệp, đất công dọc mương Ma Khay - Đồng Bông đã bị tháo dỡ.
Theo Thông báo số 665/TB-UBND ngày 2/10/2026 của UBND phường Cầu Giấy, các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, đất công dọc tuyến mương Ma Khay - Đồng Bông, thuộc các ngõ 11, 15, 76, 78 phố Duy Tân, phố Nguyễn Hữu An và khu đất giáp Bộ Nội vụ phải thực hiện tháo dỡ.
Ghi nhận của phóng viên sáng 9/10, nhiều nhà xưởng, gara ô tô, quán ăn và bãi trông giữ xe xây dựng trái phép tại khu vực trên đã được tháo dỡ. Tuy nhiên, tại hiện trường, lượng lớn gạch đá, mái tôn, khung sắt vẫn nằm ngổn ngang. Người dân và công nhân đang khẩn trương thu gom, phân loại, cắt dỡ và vận chuyển phế liệu để hoàn trả mặt bằng.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hang-loat-cong-trinh-trai-phep-ven-muong-o-ha-noi-bi-thao-do-169261009090840545.htm