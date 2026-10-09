Hàng loạt công trình trái phép ven mương ở Hà Nội bị tháo dỡ

Theo Thông báo số 665/TB-UBND ngày 2/10/2026 của UBND phường Cầu Giấy, các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, đất công dọc tuyến mương Ma Khay - Đồng Bông, thuộc các ngõ 11, 15, 76, 78 phố Duy Tân, phố Nguyễn Hữu An và khu đất giáp Bộ Nội vụ phải thực hiện tháo dỡ.

Khu vực công trình vi phạm sau tháo dỡ, gạch đá và vật liệu xây dựng ngổn ngang. Ảnh: Tuấn Anh

Ghi nhận của phóng viên sáng 9/10, nhiều nhà xưởng, gara ô tô, quán ăn và bãi trông giữ xe xây dựng trái phép tại khu vực trên đã được tháo dỡ. Tuy nhiên, tại hiện trường, lượng lớn gạch đá, mái tôn, khung sắt vẫn nằm ngổn ngang. Người dân và công nhân đang khẩn trương thu gom, phân loại, cắt dỡ và vận chuyển phế liệu để hoàn trả mặt bằng.

Người dân thu gom những tấm vật liệu còn sót lại tại khu vực vừa tháo dỡ. Ảnh: Tuấn Anh

Nhiều người tranh thủ thu nhặt, vận chuyển vật liệu giữa đống đổ nát. Ảnh: Tuấn Anh

Những đống mái tôn, khung sắt chất chồng sau khi các công trình tạm bị phá dỡ. Ảnh: Tuấn Anh

Một người đàn ông thu gom vật liệu còn sót lại sau tháo dỡ. Ảnh: Tuấn Anh

Mái tôn, vật liệu cách nhiệt và phế liệu chất đống bên đường. Ảnh: Tuấn Anh

Người dân tìm kiếm, thu nhặt phế liệu giữa những khung sắt, mái tôn đổ nát. Ảnh: Tuấn Anh

Xe tải được huy động vận chuyển khung sắt và phế liệu khỏi khu vực. Ảnh: Tuấn Anh

Nhóm công nhân đưa những thanh sắt vừa tháo dỡ lên xe tải. Ảnh: Tuấn Anh

Thợ cơ khí dùng thiết bị cắt kim loại để tháo rời khung sắt. Ảnh: Tuấn Anh

Một người đàn ông di chuyển tấm kim loại lớn khỏi khu vực tháo dỡ. Ảnh: Tuấn Anh

Nhiều công trình ven mương đã được tháo dỡ, để lộ nền móng và những đống phế liệu chưa được thu dọn. Ảnh: Tuấn Anh