Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải được khởi công ngày 1/10/1958 và vinh dự nhiều lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, động viên.

Gần 70 năm qua, hệ thống đã cấp nước phục vụ khoảng 116.655 ha đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3,3 triệu người và tiêu, chống ngập úng cho khoảng 198.995 ha trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng.

Trước yêu cầu ngày càng cao về cấp, tiêu nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống là cần thiết để phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển bền vững của vùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao lãnh đạo Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành và địa phương đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án với cách tiếp cận toàn diện, xác định các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện hạ tầng, hiện đại hóa quản lý, vận hành, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường nước và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của hệ thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đặt việc phát triển tổng thể hệ thống Bắc Hưng Hải trong chiến lược bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng; bảo vệ hệ thống thủy lợi và phục hồi môi trường nước là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các quy hoạch, kế hoạch đầu tư và quản lý phải được rà soát, kết nối đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông và hạ tầng môi trường; khắc phục tư duy cục bộ, chia cắt theo địa giới hành chính; tăng cường phối hợp liên tỉnh, liên ngành và quản lý thống nhất toàn hệ thống. Hạ tầng nước phải đi trước một bước, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các địa phương, các ngành và cộng đồng sử dụng nước.

Xác định khôi phục, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường nước là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, giải quyết tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ việc xả thải, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước thải từ các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề và khu dân cư. Xác định rõ trách nhiệm của từng địa phương, cơ quan quản lý và cơ sở sản xuất và người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Không thể để tình trạng ô nhiễm kéo dài, tái diễn, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhân dân; không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Cùng với kiểm soát nguồn thải, cần đẩy mạnh cải thiện chất lượng nước, phục hồi hệ sinh thái và bảo vệ cảnh quan, hướng tới môi trường nước an toàn, trong lành, phục vụ phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống công trình, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hệ thống Bắc Hưng Hải, gắn phát triển hạ tầng thủy lợi với phát triển đô thị, nông nghiệp sinh thái, dịch vụ, du lịch và gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử. Bắc Hưng Hải cần được nhìn nhận không chỉ là hệ thống công trình phục vụ tưới tiêu, mà còn là không gian phát triển có giá trị về kinh tế, sinh thái, cảnh quan và văn hóa, lịch sử; cần nghiên cứu khai thác hợp lý không gian dọc các tuyến kênh trục chính, gắn kết với quy hoạch đô thị, giao thông, khu dân cư và các hoạt động dịch vụ, du lịch phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử của công trình, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Mọi hoạt động khai thác phải bảo đảm an toàn công trình, bảo vệ môi trường, không ảnh hưởng đến chức năng cấp, thoát nước và lợi ích chung của cộng đồng. Phát triển không gian Bắc Hưng Hải theo hướng xanh, sạch, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân...

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Trung ương và địa phương đã thực hiện nghi thức khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.