APEC 2027 tại Phú Quốc: Tăng tốc hạ tầng, siết kỷ luật tiến độ

Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc không chỉ là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Việt Nam, mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành, tổ chức thực hiện và phối hợp giữa các cấp, ngành trong triển khai những dự án hạ tầng quy mô lớn. Khi thời gian chuẩn bị ngày càng thu hẹp, yêu cầu đặt ra với tỉnh An Giang không đơn thuần là đẩy nhanh tiến độ, mà phải chuyển quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể trên từng công trường.

Tại cuộc họp ngày 8/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì rà soát tiến độ các công trình, dự án phục vụ APEC 2027, đồng thời xem xét những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cần giải quyết. Thông điệp được đưa ra là các đơn vị phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, tăng cường phối hợp và kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện.

Đây là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn các dự án đang bước vào thời điểm cần tập trung cao độ cho tổ chức thực hiện. Bởi với những công trình có tính liên thông như sân bay, giao thông, trung tâm hội nghị, cấp điện, cấp nước và hạ tầng kỹ thuật, sự chậm trễ ở một khâu có thể ảnh hưởng đến tiến độ của cả hệ thống.

An Giang tăng tốc các công trình phục vụ APEC 2027, siết chặt kỷ luật tiến độ, tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư bền vững.

Từ quyết tâm chỉ đạo đến kỷ luật tiến độ trên công trường

Điểm đáng chú ý trong chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh An Giang là yêu cầu nâng cao trách nhiệm trực tiếp của chủ đầu tư, không dừng lại ở việc báo cáo tiến độ hay xử lý công việc trên hồ sơ. Các chủ đầu tư được yêu cầu phân công cán bộ lãnh đạo, trưởng phòng thường xuyên có mặt tại công trường để theo dõi, đôn đốc nhà thầu, đồng thời phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ nhấn mạnh yêu cầu “không để xảy ra tình trạng thi công cầm chừng, kéo dài thời gian thực hiện công trình”. Đây không chỉ là mệnh lệnh về tiến độ, mà còn là yêu cầu về kỷ luật thực thi, tính chủ động và trách nhiệm giải trình của từng chủ thể tham gia dự án.

Trong đầu tư xây dựng, tiến độ không thể được đánh giá chỉ bằng số ngày đã thi công hay tỷ lệ khối lượng được báo cáo. Điều quan trọng hơn là khối lượng thực tế hoàn thành, khả năng đáp ứng các mốc kỹ thuật, mức độ sẵn sàng của những hạng mục liên quan và khả năng đưa công trình vào vận hành đúng thời điểm.

Theo rà soát tại cuộc họp, An Giang đang triển khai 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027. Nhiều hạng mục trọng điểm tiếp tục có chuyển biến, song khối lượng công việc còn lại lớn, tiến độ giữa các dự án chưa đồng đều và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Vì vậy, tỉnh đặt trọng tâm vào kiểm soát tiến độ theo đường găng, các mốc trung gian và khối lượng thực tế; những dự án cần tăng tốc phải cập nhật kế hoạch bù tiến độ theo tuần, gắn với mặt bằng, vật liệu, nhân lực, thiết bị và trách nhiệm cụ thể.

Cách tiếp cận này cho thấy yêu cầu quản trị dự án đang chuyển từ theo dõi tổng thể sang kiểm soát sâu từng khâu. Khi tiến độ được lượng hóa bằng những mốc công việc cụ thể, cơ quan quản lý có cơ sở nhận diện sớm điểm nghẽn, xác định đúng trách nhiệm và đưa ra giải pháp xử lý thay vì chờ phát sinh chậm trễ mới khắc phục.

Đặc biệt, việc yêu cầu lãnh đạo và cán bộ phụ trách thường xuyên có mặt tại công trường góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chỉ đạo và thực tế. Những vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, tổ chức thi công hay phối hợp hạ tầng cần được giải quyết ngay tại thời điểm phát sinh, trong phạm vi thẩm quyền; các vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, kiến nghị kịp thời.

Tinh thần quyết liệt vì thế phải được thể hiện bằng kết quả có thể kiểm chứng: công việc hoàn thành đến đâu, điểm nghẽn nào đã được tháo gỡ, hạng mục nào cần bù tiến độ và trách nhiệm thuộc về ai. Đây là nền tảng để bảo đảm tiến độ APEC 2027 không chỉ nằm trong các báo cáo, mà được phản ánh trung thực trên từng công trường.

Các chủ đầu tư được yêu cầu phân công cán bộ lãnh đạo, trưởng phòng thường xuyên có mặt tại công trường để theo dõi, đôn đốc nhà thầu, đồng thời phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng.

Tăng tốc đồng bộ, không đánh đổi chất lượng và môi trường

Một dự án trọng điểm không thể hoàn thành đúng nghĩa nếu công trình xây dựng xong nhưng những điều kiện thiết yếu để vận hành vẫn chưa sẵn sàng. Với Phú Quốc, yêu cầu chuẩn bị APEC 2027 đặt ra bài toán đồng bộ giữa hạ tầng giao thông, điện, viễn thông, cấp nước, xử lý nước thải, chỉnh trang đô thị và các dịch vụ phục vụ đại biểu quốc tế.

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư nhằm bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công. Ngành Điện lực, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, bảo đảm hạ tầng điện, viễn thông, cấp nước và những hạ tầng thiết yếu khác đáp ứng tiến độ các công trình.

Những yêu cầu này cho thấy tiến độ không chỉ phụ thuộc vào năng lực của từng nhà thầu. Một công trường có thể huy động đủ nhân lực, máy móc nhưng vẫn bị ảnh hưởng nếu nguồn vật liệu không ổn định, mặt bằng chưa được bàn giao hoặc hạ tầng kỹ thuật liên quan chưa được di dời, kết nối kịp thời. Bởi vậy, tháo gỡ điểm nghẽn phải được thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp thực chất giữa cơ quan quản lý, chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Đối với một điểm đến du lịch biển đảo như Phú Quốc, yêu cầu đồng bộ còn mang ý nghĩa môi trường rõ nét. Năng lực cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, bảo đảm vệ sinh đô thị là những điều kiện quan trọng để duy trì chất lượng điểm đến khi lượng khách và hoạt động dịch vụ gia tăng. Đây cũng là các yếu tố quyết định khả năng khai thác bền vững những công trình được đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị APEC.

Do đó, tăng tốc không đồng nghĩa với nới lỏng yêu cầu về chất lượng, an toàn, thủ tục pháp lý hay trách nhiệm bảo vệ môi trường. Một công trình chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được hoàn thành đúng quy định, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, có phương án vận hành rõ ràng và phù hợp với nhu cầu phát triển lâu dài của địa phương.

Cùng với hạ tầng xây dựng, công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị cũng đang được triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ lưu trú, lễ tân, hậu cần, vận chuyển đến an ninh, y tế, tuyên truyền, văn hóa, nguồn nhân lực và Trung tâm Báo chí. Điều đó đòi hỏi sự chuyển tiếp nhịp nhàng từ thi công sang kiểm định, vận hành thử, tiếp nhận và khai thác công trình, tránh tình trạng hoàn thành phần xây dựng nhưng chưa sẵn sàng phục vụ thực tế.

Ở góc độ kinh tế, những dự án phục vụ APEC 2027 cần được nhìn nhận như một phần của quá trình hoàn thiện nền tảng phát triển Phú Quốc. Nếu được triển khai đồng bộ và khai thác hiệu quả, hạ tầng giao thông, đô thị và dịch vụ sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối, chất lượng môi trường đầu tư và sức cạnh tranh của điểm đến sau khi sự kiện kết thúc.

Ngược lại, nếu chỉ chạy theo thời hạn trước mắt mà thiếu quan tâm đến chất lượng, chi phí vòng đời, năng lực vận hành và tác động môi trường, lợi ích của đầu tư công cũng như nguồn lực xã hội có nguy cơ không được phát huy tương xứng. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải đồng thời kiểm soát tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng công trình, bảo đảm từng nguồn lực được chuyển hóa thành giá trị thực tế.

Nếu được triển khai đồng bộ và khai thác hiệu quả, hạ tầng giao thông, đô thị và dịch vụ sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối, chất lượng môi trường đầu tư và sức cạnh tranh của điểm đến sau khi sự kiện kết thúc.

APEC 2027 là thời hạn quan trọng, nhưng giá trị của những công trình được xây dựng tại Phú Quốc không dừng lại ở thời điểm hội nghị diễn ra. Thước đo thành công phải là khả năng phục vụ sự kiện an toàn, thông suốt, đồng thời tạo ra năng lực hạ tầng mới cho phát triển kinh tế, du lịch và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh An Giang vì thế đặt ra yêu cầu xuyên suốt: tăng tốc bằng hành động cụ thể, tháo gỡ vướng mắc bằng sự phối hợp chủ động và bảo đảm tiến độ bằng trách nhiệm rõ ràng. Khi từng dự án được kiểm soát chặt chẽ, từng điểm nghẽn được xử lý kịp thời và từng công trình được chuẩn bị đầy đủ cho giai đoạn vận hành, mục tiêu phục vụ thành công APEC 2027 mới có thể gắn với một di sản hạ tầng bền vững cho Phú Quốc.

APEC 2027: SIẾT TIẾN ĐỘ, RÕ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Đẩy nhanh tiến độ các công trình phải đi đôi với tăng cường trách nhiệm quản lý, giám sát và kiểm soát môi trường. Cơ quan chức năng, chủ đầu tư và nhà thầu phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý vi phạm; không để áp lực tiến độ trở thành kẽ hở trong quản lý, gây tổn hại hệ sinh thái Phú Quốc.