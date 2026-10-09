Bộ Xây dựng chốt hạn chuẩn hóa dữ liệu, tích hợp giấy tờ lên VNeID

Khẩn trương chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thành trước ngày 15/10

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, trong đó tập trung chuẩn hóa dữ liệu, tích hợp giấy tờ lên VNeID và tăng cường bảo đảm an ninh mạng.

Một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo đảm an ninh mạng, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu, tích hợp giấy tờ lên VNeID được Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ (Ảnh minh họa).

Đối với nhóm nhiệm vụ về dữ liệu, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành Từ điển dữ liệu, bảo đảm thống nhất về cấu trúc, mã định danh, tiêu chuẩn dữ liệu, đồng thời đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống.

Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ này là trước ngày 15/10/2026.

Cùng với đó, Bộ yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, xác định khối lượng dữ liệu cần tạo lập, số hóa và tỷ lệ hoàn thành đối với những cơ sở dữ liệu chưa xác định đầy đủ phạm vi dữ liệu.

⁸Các cơ sở dữ liệu thuộc diện rà soát gồm dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ, cấp nước sạch và thoát nước đô thị, phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản. Việc rà soát, xác định khối lượng dữ liệu cần thực hiện trước ngày 15/10/2026.

Việc chuẩn hóa dữ liệu và xác định rõ khối lượng cần tạo lập, số hóa là những nội dung được Bộ yêu cầu triển khai khẩn trương nhằm bảo đảm các cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu quản lý, kết nối và chia sẻ thông tin.

Đẩy nhanh tích hợp giấy tờ lên VNeID

Trong nhóm nhiệm vụ tích hợp giấy tờ lên VNeID, Bộ Xây dựng cho biết có 22 loại giấy tờ đủ điều kiện tích hợp. Trong số này, 3 loại đã được tích hợp, 10 loại đã thống nhất các chỉ tiêu và 9 loại đang được các đơn vị chủ quản rà soát, hoàn thiện.

Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thành rà soát, thống nhất chỉ tiêu và hồ sơ kỹ thuật đối với 9 loại giấy tờ còn lại trước ngày 15/10/2026. Đồng thời, việc tích hợp các loại giấy tờ đủ điều kiện phải hoàn thành trong tháng 10/2026.

Đây là một trong những nhóm nhiệm vụ có thời hạn thực hiện gần, đòi hỏi các đơn vị chủ quản khẩn trương phối hợp, hoàn thiện các nội dung kỹ thuật để bảo đảm tiến độ chung.

Đối với nhóm nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp độ, kiểm thử xâm nhập và đánh giá độc lập trước khi đưa hệ thống vào vận hành hoặc mở rộng.

Đối với các hệ thống thông tin cấp độ 4 và cấp độ 5, thời hạn hoàn thành các yêu cầu được xác định trước ngày 20/11/2026.

Bên cạnh đó, việc kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng với Trung tâm An ninh mạng quốc gia thuộc Bộ Công an cũng phải được đẩy nhanh. Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, các hệ thống cấp độ 4 và cấp độ 5 phải hoàn thành kết nối trước ngày 20/11/2026; các hệ thống từ cấp độ 3 trở lên hoàn thành trong năm 2026.

Bộ yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ hoàn thiện hệ thống và kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng theo thời hạn được giao.

Để bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các cục và đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu chủ động tổ chức thực hiện, phân công đầu mối phụ trách và định kỳ báo cáo hằng tuần về tiến độ, kết quả thực hiện, cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Trung tâm Công nghệ thông tin được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện; đồng thời chủ trì rà soát các nội dung liên quan đến chuẩn dữ liệu, kết nối, chia sẻ và tích hợp dữ liệu.

Với 9/17 nhiệm vụ vẫn đang được triển khai, việc tăng cường theo dõi, đôn đốc và phối hợp giữa các đơn vị là yêu cầu được đặt ra nhằm bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ của Kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.