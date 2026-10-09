Tập đoàn Đường sắt quốc gia tập trung phát triển tài sản và TOD đường sắt

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam triển khai quyết định công tác tổ chức cán bộ tại Ban Phát triển tài sản và TOD đường sắt. Ảnh: HẢI ANH

Ban Phát triển tài sản và TOD đường sắt là đơn vị tham mưu, giúp Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam quản lý, đầu tư, phát triển và khai thác thương mại quỹ đất, tài sản của tập đoàn.

Ban Phát triển tài sản và TOD đường sắt sẽ chủ trì xây dựng danh mục, chiến lược và kế hoạch khai thác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, gia tăng doanh thu ngoài vận tải; có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất quy hoạch và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, gắn với phát triển thương mại, dịch vụ tại nhà ga cũng như khu vực phụ cận ga đường sắt…

Tại lễ ra mắt, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Đình Hà, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn làm Trưởng Ban Phát triển tài sản và TOD đường sắt Việt Nam.