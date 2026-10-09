Triển khai cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc các dự án phục vụ APEC 2027

Chính phủ yêu cầu kiểm tra, giám sát các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc. (Ảnh minh họa)

Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Nghị quyết số 321/NQ-CP ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 41/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với UBND đặc khu Phú Quốc, các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, bảo đảm áp dụng đúng đối tượng, đúng quy định. Tỉnh có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn khi cần thiết, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách để tham nhũng, tiêu cực, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương cùng các bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát theo lĩnh vực quản lý, trong đó có quy hoạch, ngân sách, đầu tư, xây dựng, khai thác khoáng sản và các thủ tục về đất đai đối với những dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết.

Một nhiệm vụ trọng tâm là rà soát các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, giá xây dựng tại Phú Quốc. UBND tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Xây dựng khảo sát, xác định định mức, đơn giá xây dựng phù hợp thực tế; đánh giá toàn diện những bất cập tại các dự án phục vụ APEC 2027 và đề xuất giải pháp xử lý theo thẩm quyền. Báo cáo về nội dung này phải được hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2026. Trường hợp vấn đề vượt thẩm quyền của Chính phủ, cơ quan liên quan sẽ xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và trách nhiệm của UBND tỉnh trong quá trình triển khai Nghị quyết; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý vi phạm và theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra.

Kế hoạch cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư, xây dựng, vận hành và khai thác các công trình phục vụ APEC 2027 để kịp thời đề xuất giải pháp xử lý.