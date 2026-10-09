'6 rõ' và cuộc cách mạng về cách làm

“6 rõ” gắn trách nhiệm thực thi với từng nhiệm vụ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Tại Lâm Đồng, tinh thần này đang được cụ thể hóa nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm công trình Trường nội trú Tiểu học và THCS Quảng Trực, xã Quảng Trực

Giữa tháng 9/2026, những vết nứt trên đất tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn ngày càng rõ. Có nơi mặt đất sụt xuống, có đoạn nứt chạy dọc sườn đồi và khu dân cư. Người dân lo lắng cho nhà cửa, vườn rẫy trước nguy cơ sạt trượt, nhất là khi thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Vết nứt lớn trên quả đồi, nằm sát khu dân cư thôn Đắk Snao

Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến 79 hộ với 454 nhân khẩu. Khu vực có nguy cơ sạt trượt cao rộng hơn 4 ha; các vết nứt kéo dài khoảng 300 m, rộng từ 6 - 17 cm, độ sụt lún trung bình khoảng 20 cm.

Ngày 20/9, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại thôn Đắk Snao, yêu cầu khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, theo dõi diễn biến và xây dựng phương án ứng phó.

Sạt lở xuất hiện phía sau một căn nhà của người dân thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn

Trong tình huống ấy, cảnh báo nguy cơ mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng là lực lượng nào theo dõi địa bàn, ai tổ chức ứng phó, người dân được hướng dẫn ra sao và những vấn đề vượt thẩm quyền được chuyển đến đâu. Khi an toàn của người dân bị đe dọa, phân công phải đi cùng khả năng triển khai ngay tại cơ sở.

Đoàn công tác đến kiểm tra tình hình sụt lún tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn

Trước đó, ngày 19/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung trực tiếp kiểm tra khu vực sụt lún, yêu cầu đánh giá kỹ hiện trạng, khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp để có cơ sở triển khai các biện pháp ứng phó. Sự vào cuộc của cấp tỉnh cho thấy giao quyền cho cơ sở không đồng nghĩa để địa phương tự xoay xở với những vấn đề vượt khả năng.

Từ Đắk Snao, có thể thấy trong tình huống khẩn cấp, “6 rõ” không chỉ là xác định ai làm việc gì. Trách nhiệm còn nằm ở khả năng nắm chắc diễn biến, phối hợp kịp thời và đưa các biện pháp ứng phó vào thực tế.

Trong đầu tư công, tiến độ không chỉ phụ thuộc vào nguồn vốn hay năng lực nhà thầu. Có dự án đã bố trí vốn, lựa chọn nhà thầu nhưng vẫn chưa thể thi công đúng kế hoạch vì mặt bằng chưa được bàn giao. Nếu chỉ ghi nhận chung là “vướng giải phóng mặt bằng”, công việc khó có thể chuyển động.

Tuyến đường đi qua khu nông nghiệp công nghệ cao nối vào nhiều điểm du lịch nổi tiếng

Tại dự án đường Cam Ly - Phước Thành, một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án hoặc đơn giá bồi thường, khiến việc bàn giao mặt bằng bị chậm. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan làm việc với người dân, giải thích chính sách, lắng nghe từng trường hợp.

Sau hơn 30 ngày, các hộ dân dần đồng thuận, di dời tài sản, bàn giao mặt bằng để nhà thầu tiếp tục thi công.

Đường Cam Ly - Phước Thành đã được thông xe toàn tuyến

Theo ông Trần Văn Hiệp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Ban phân công lãnh đạo phụ trách từng dự án, bố trí cán bộ và tổ chuyên môn theo dõi các phần việc, đồng thời kiểm tra tiến độ theo tuần, tháng. Với những dự án phát sinh vướng mắc, việc theo dõi phải gắn với từng đầu việc; những nội dung cần phối hợp được xác định cụ thể để Ban chủ động làm việc với địa phương, tìm hướng xử lý.

Chuyển biến tại Cam Ly - Phước Thành cho thấy tháo gỡ mặt bằng không thể chỉ trông vào những yêu cầu đôn đốc chung. Kết quả phải được nhìn từ thực tế. Đó là người dân đã bàn giao đất, nhà thầu có điều kiện tiếp tục thi công. Đó cũng là thước đo để đánh giá hiệu quả phối hợp giữa chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan.

Thi công hồ Đắk Gang, xã Đắk Mil

Tại dự án hồ Đắk Gang, công việc phức tạp hơn khi hoàn thiện hồ sơ bồi thường phải đi cùng xác minh nguồn gốc đất, vận động người dân và xử lý những vấn đề liên quan.

Chị Nguyễn Thị Chót, Trưởng thôn Tân Tập, xã Đắk Mil tham gia vận động bà con bàn giao mặt bằng. Công việc của người đứng đầu thôn không chỉ là truyền đạt chủ trương, mà còn lắng nghe những băn khoăn về bồi thường, hỗ trợ, ghi nhận kiến nghị và chuyển đến cơ quan có trách nhiệm giải đáp.

Muốn người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, phải lắng nghe tâm tư, giải đáp từng vướng mắc và theo đến cùng những kiến nghị của bà con.

Chị Nguyễn Thị Chót

Trưởng thôn Tân Tập, xã Đắk Mil

Với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đất đai, quyền lợi của người dân, vận động chỉ có hiệu quả khi đi cùng thông tin rõ ràng và việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị cụ thể. Những nội dung chưa thể giải đáp ngay cần được ghi nhận, chuyển đúng đầu mối và tiếp tục theo dõi, để người dân biết vướng mắc của mình đang được xử lý đến đâu.

Công trình hồ Đắk Gang, xã Đắk Mil

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 được giao quản lý 45 dự án với tổng mức đầu tư gần 8.972 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2026 hơn 3.010 tỷ đồng. Quá trình thực hiện, mỗi dự án được Ban phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách, cán bộ quản lý và các bộ phận phối hợp; những dự án cấp bách được theo dõi thường xuyên.

Công trình Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư

Riêng tại hồ Đắk Gang, khâu xác minh nguồn gốc đất từng mất khoảng 10 - 15 ngày cho mỗi hồ sơ. Sau khi phân định đầu mối, xác định trách nhiệm của cán bộ chủ trì và các đơn vị phối hợp, một số công đoạn được triển khai song song, rút thời gian xuống còn khoảng 5 - 7 ngày. Cách làm này giúp giảm thời gian chờ giữa các cơ quan, nhưng vẫn phải bảo đảm đầy đủ trình tự pháp luật.

Lãnh đạo xã Đắk Mil phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 đốc thúc tiến độ hồ Đắk Gang

Dù vậy, dự án vẫn còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bồi thường và bố trí tái định cư. Cải tiến một khâu thủ tục chưa thể giải quyết toàn bộ vấn đề nếu những bất đồng về chính sách, đất đai hoặc nội dung vượt thẩm quyền vẫn chưa được xử lý.

Muốn dự án tiếp tục chuyển động, cần phân loại từng phần việc còn vướng, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm và theo sát tiến độ giải quyết.

Với người dân, cải cách hành chính không được đo bằng số phần mềm được triển khai hay số quy trình được ban hành. Điều họ quan tâm là hồ sơ có được hướng dẫn đầy đủ, có phải đi lại nhiều lần và có nhận được kết quả đúng hẹn hay không.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Lập hướng dẫn người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Lập, nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng cán bộ, công chức, bộ phận và địa bàn ngay từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, cách phân công này giúp cán bộ chủ động theo dõi hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách, hướng dẫn người dân đầy đủ hơn và hạn chế việc phải đi lại nhiều lần.

Khi cán bộ phụ trách vắng mặt do tập huấn hoặc nghỉ phép, Trung tâm bố trí người tiếp nhận, xử lý thay để công việc không bị gián đoạn.

Với những hồ sơ hoàn thành trước hẹn, cán bộ chủ động gọi điện thông báo; người dân ở xa có thể nhận kết quả qua bưu chính hoặc hình thức điện tử phù hợp.

Ông Đinh Văn Bình

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Lập

Ngày 6/10, chị Vương Thị Thu Hà, ở thôn Vinh Đức, xã Đức Lập, đến làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng cho mẹ. Trước đây, mẹ chị phải trực tiếp đi nhận lương hưu, trong khi tuổi cao khiến việc đi lại bất tiện. Sau khi được cán bộ trung tâm hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo, chị Hà rất phấn khởi.

Cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, rõ ràng, giúp tôi thực hiện thủ tục thuận tiện, yên tâm hơn.

Chị Vương Thị Thu Hà

Thôn Vinh Đức, xã Đức Lập

Không chỉ tiếp nhận hồ sơ tại trụ sở, Đức Lập còn tổ chức các đợt hành chính công lưu động theo lịch thông báo trước, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục về đất đai, hộ tịch và an sinh xã hội. Với người già yếu, bệnh tật hoặc gặp khó khăn trong đi lại, cán bộ có thể đến tận nhà hỗ trợ theo quy định. Trung tâm cũng tổ chức đối thoại về thủ tục hành chính vào chiều thứ Năm của tuần cuối mỗi tháng để trao đổi, xử lý những hồ sơ phức tạp.

Người dân tới Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trà Tân giải quyết thủ tục hành chính

Tại xã Trà Tân, cải cách hành chính được triển khai theo hướng tăng cường tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục. Trong 9 tháng năm 2026, xã tiếp nhận hơn 7.300 hồ sơ, hầu hết được thực hiện trực tuyến; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Khối lượng hồ sơ lớn đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát quy trình, phối hợp giữa các bộ phận và theo sát tiến độ xử lý, nhất là những hồ sơ cần thêm thời gian hoàn thiện. Qua đó, địa phương hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm hồ sơ được giải quyết đúng hạn và người dân không phải đi lại nhiều lần.

Ở các địa phương, “6 rõ” được gắn trách nhiệm với kết quả, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ

Từ ứng phó nguy cơ sạt trượt, tháo gỡ mặt bằng đến giải quyết thủ tục hành chính, mỗi lĩnh vực có những khó khăn riêng, nhưng đều đòi hỏi sự phối hợp và trách nhiệm xuyên suốt. Một nhiệm vụ chỉ thực sự chuyển động khi người được giao việc không dừng ở khâu triển khai, các vướng mắc được chuyển đúng đầu mối và người dân nhận được kết quả cụ thể.

“6 rõ” vì thế không chỉ là cách phân công công việc, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức điều hành: từ giao việc sang theo việc, từ nắm tiến độ sang tháo gỡ vướng mắc, từ báo cáo phần việc đã làm sang kiểm chứng kết quả thực tế.

Nhưng để cách làm ấy đi vào nền nếp, mỗi nhiệm vụ còn phải gắn với trách nhiệm cụ thể, thời hạn hoàn thành và cơ chế kiểm tra, đánh giá đến cùng

Nội dung và ảnh: Lê Dung - Ngô Đồng

Trình bày: Hoàng Anh

(bài viết có sử dụng hình ảnh tư liệu)