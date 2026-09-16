Hà Nội khẩn cấp ứng phó lũ sông Bùi

Lãnh đạo xã Xuân Mai kiểm tra, chỉ đạo ứng phó lũ sông Bùi. Ảnh: Thu Hiền

Ngày 16-9, tại xã Xuân Mai, nhiều lực lượng dầm mưa gia cố những đoạn thấp trên tuyến đê Bùi 2 khi nước sông Bùi tiếp tục dâng. Tại một số vị trí nước đã tràn qua mặt đê, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, người dân địa phương cùng 130 cán bộ, chiến sĩ quân đội khẩn trương xúc cát vào bao, xếp thành hàng chống tràn, phủ bạt hạn chế dòng nước xói mặt và mái đê.

Đê Bùi 2 qua địa bàn Xuân Mai dài khoảng 2,8km, cao trình phổ biến 6,7-7m, có nhiệm vụ ngăn chậm lũ vào khu dân cư các thôn: Tiến Tiên, Nam Phương, Việt An. Trước dự báo nước sông còn lên, xã huy động ô tô, máy xúc vận chuyển cát, bao tải và vật tư đến hiện trường; đồng thời tổ chức tuần tra toàn tuyến, tập trung xử lý các đoạn thấp, vị trí từng xảy ra sạt lở.

Các chiến sĩ quân đội và người dân xã Xuân Mai chống tràn đê Bùi 2. Ảnh: Thu Hiền

Lãnh đạo xã Xuân Mai yêu cầu các lực lượng duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật mực nước sông Bùi và tình hình thượng nguồn để chủ động ứng phó. Cùng với bảo vệ đê, địa phương tiếp tục bơm tiêu, hướng dẫn người dân đưa gia súc, gia cầm ra khỏi vùng có nguy cơ ngập; chủ động thu hoạch hoặc gia cố khu nuôi thủy sản nhằm giảm thiệt hại.

Hàng trăm người dân xã Trần Phú và chiến sĩ quân đội chống tràn đê sông Bùi. Ảnh: Hồng Đào

Tại xã Trần Phú, một số đoạn thấp trên tuyến đê Bùi 2 cũng xảy ra tràn. Ngay từ sáng 16-9, đội xung kích phòng, chống thiên tai, Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng thuộc Sư đoàn 308 và người dân tập trung xúc cát, đóng bao, đắp chống tràn tại các vị trí xung yếu.

Lãnh đạo xã Trần Phú kiểm tra, chỉ đạo đơn vị quản lý, vận hành trạm bơm tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, giảm ngập lụt khu dân cư. Ảnh: Hồng Đào

Xã Trần Phú đồng thời huy động phương tiện vận chuyển vật tư, tổ chức tuần tra các đoạn đê thấp và những vị trí từng sạt lở để kịp thời xử lý khi nước tiếp tục dâng. Trong chiều cùng ngày, lãnh đạo xã kiểm tra khu vực tiêu thoát nước Trạm bơm Đầm Buộm, đê Đầm Buộm; yêu cầu các lực lượng bám sát tuyến đê, ưu tiên bảo vệ khu dân cư phía trong đê.

Lãnh đạo xã Quảng Bị kiểm tra, chỉ đạo triển khai phương án sơ tán dân, bảo vệ an toàn dân cư vùng ven sông Bùi. Ảnh: Phương Liên

Ở xã Quảng Bị, nước sông Bùi dâng cao đã gây ngập tại một số khu vực thấp trũng. Tính đến 7h ngày 16-9, tại thôn Ninh Kiều và thôn 5 có 125 hộ với 465 nhân khẩu bị ảnh hưởng; 21 người đã được di chuyển đến khu vực cao hơn. Các cầu tạm nối sang khu vực Thanh Oai, Bình Minh đã bị ngập, địa phương dựng rào chắn, biển cấm người và phương tiện qua lại.

Xã Quảng Bị đã rà soát các hộ nằm ở khu vực có nguy cơ ngập sâu, chuẩn bị địa điểm và phương tiện phục vụ di dời; đồng thời bố trí biển cảnh báo tại các tuyến đường nước sâu, chảy xiết, kiểm tra an toàn hệ thống điện. Lực lượng quân sự được yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản khi nước tiếp tục lên.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, lúc 15h ngày 16-9, mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt đạt 7,20m, cao hơn báo động III là 0,20m và đang lên nhanh.

Trong đêm 16 và ngày 17-9, lũ sông Bùi tiếp tục lên. Dự báo mực nước đạt 7,30m lúc 21h ngày 16-9, 7,35m lúc 3h ngày 17-9 và khoảng 7,40m từ 9h đến 15h ngày 17-9, cao hơn báo động III là 0,40m.

Các xã Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Phú Cát, Trần Phú có nguy cơ ngập sâu tại vùng trũng thấp, ven sông. Mực nước cao cũng làm tăng nguy cơ sạt, xói lở bờ bãi và mất an toàn đối với các tuyến đê, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông ven sông Bùi.

Không chỉ sông Bùi, lũ trên sông Tích cũng đang lên nhanh. Lúc 15h, mực nước tại Vĩnh Phúc đạt 7,96m, chỉ còn cách báo động III là 0,04m; tại Kim Quan đạt 8,02m, dưới báo động III là 0,38m. Dự báo đến 15h ngày 17-9, Vĩnh Phúc có thể vượt báo động III là 0,35m, còn Kim Quan đạt mức báo động III.

Các khu vực Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương được cảnh báo nguy cơ ngập lụt.

Trên sông Đáy, lúc 15h ngày 16-9, mực nước đạt 6,04m, cao hơn báo động I là 0,54m. Đợt lũ trên sông Đáy có khả năng đạt đỉnh trên báo động II; tại trạm Ba Thá, mực nước cao nhất trong thời hạn dự báo có thể đạt khoảng 6,85m. Mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Đuống cũng có xu hướng tăng trong hai ngày tới.