Đoàn đại biểu Bộ Thanh tra Campuchia trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số và quản trị rủi ro tại BIDV

Chương trình nằm trong chương trình chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn Bộ Thanh tra Campuchia.

Ông Trần Xuân Hoàng, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Xuân Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV giới thiệu khái quát quá trình xây dựng, phát triển của BIDV và hoạt động của ngân hàng tại Campuchia. Ngân hàng BIDV hiện có các hiện diện thương mại tại Campuchia trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán. Trong đó, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) hiện có trụ sở chính và 7 chi nhánh tại Campuchia. Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của BIDC đạt khoảng 1,05 tỷ USD.

Theo định hướng được BIDV giới thiệu, Campuchia là thị trường có ý nghĩa chiến lược lâu dài. BIDV tiếp tục củng cố hoạt động của BIDC, Công ty Bảo hiểm Campuchia - Việt Nam (CVI) và Văn phòng Đại diện tại Campuchia, đồng thời hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, đầu tư và thương mại giữa hai nước.

Tại buổi làm việc, BIDV giới thiệu về hệ thống kiểm soát nội bộ và hoạt động chuyển đổi số của ngân hàng. Đây là hai nội dung nhận được sự quan tâm của Đoàn đại biểu Bộ Thanh tra Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Thanh tra Campuchia Sok Soken cho biết, chuyến thăm BIDV là dịp để Đoàn tìm hiểu kinh nghiệm của một ngân hàng có quy mô hoạt động lớn trong ứng dụng công nghệ và dữ liệu phục vụ quản trị, kiểm soát và nhận diện sớm rủi ro.

Bộ trưởng Bộ Thanh tra Vương quốc Campuchia Sok Soken phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo Bộ trưởng, Bộ Thanh tra Campuchia đang quan tâm đến việc phát triển thanh tra dựa trên rủi ro và thanh tra số. Vì vậy, kinh nghiệm trong thu thập, phân tích dữ liệu để nhận diện dấu hiệu rủi ro, xác định lĩnh vực ưu tiên và hỗ trợ quá trình ra quyết định là những nội dung có giá trị tham khảo.

Bộ trưởng cũng cho biết lĩnh vực thanh tra của Campuchia có nhu cầu phát triển đội ngũ chuyên gia về ngân hàng, tài chính, công nghệ và quản trị rủi ro. Trên cơ sở đó, hai bên có thể nghiên cứu việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và phát triển nguồn nhân lực trong những lĩnh vực này.

Bên cạnh kinh nghiệm quản trị và kiểm soát, Bộ trưởng Sok Soken đánh giá cao vai trò của BIDV và BIDC trong thúc đẩy kết nối kinh tế, tài chính giữa Campuchia và Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Đoàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của BIDV trong kiểm soát nội bộ, ứng dụng công nghệ, dữ liệu để nhận diện và cảnh báo rủi ro.

Quang cảnh buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Thanh tra Vương quốc Campuchia Sok Soken với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo thông tin BIDV giới thiệu, BIDC đã hoạt động tại Campuchia từ năm 2009, tham gia cung cấp dịch vụ ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại nước sở tại.

Một nội dung được Bộ trưởng quan tâm là thanh toán xuyên biên giới. BIDV là một trong những ngân hàng tham gia kết nối thanh toán QR song phương giữa Việt Nam và Campuchia. Thông qua kết nối KHQR và VietQR, khách hàng có thể thực hiện thanh toán thuận tiện hơn khi giao dịch tại hai nước.

Bộ trưởng Sok Soken cho rằng, thanh toán xuyên biên giới không chỉ liên quan đến công nghệ tài chính mà còn góp phần tạo thuận lợi cho thương mại, du lịch, đầu tư và giao lưu giữa nhân dân hai nước. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán, bảo đảm thuận tiện và an toàn cũng có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ trưởng mong muốn BIDV và BIDC tiếp tục nghiên cứu mở rộng hợp tác, hỗ trợ nguồn vốn cho các lĩnh vực có tiềm năng tại Campuchia như cơ sở hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp và chế biến nông sản, logistics, kinh tế số; đồng thời hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Campuchia với thị trường và đối tác Việt Nam.

Lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Bộ Thanh tra Vương quốc Campuchia Sok Soken. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện BIDV cho biết, ngân hàng xác định Campuchia là thị trường trọng điểm có ý nghĩa chiến lược, tiếp tục duy trì và củng cố hoạt động của các hiện diện thương mại tại đây, đồng thời phát huy vai trò kết nối trong quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Hai bên cũng trao đổi về khả năng tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 27/9 đến ngày 1/10, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Thanh tra Campuchia đã chào xã giao Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; làm việc với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; thăm và làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Trường Cán bộ Thanh tra và Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam.