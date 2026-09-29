Phát hiện thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày 29/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục phát hiện thêm 6 bộ hài cốt tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM). Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM

Ngày 29/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục phát hiện thêm 6 bộ hài cốt tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), nâng tổng số hài cốt được tìm thấy từ ngày 23/6 đến nay lên 672 bộ.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, ngày 29/9, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này.

Để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất và bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn.

Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 29/9, các lực lượng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 672 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 299 bộ có di vật.

Cụ thể, có 639 bộ hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn được các lực lượng tiếp tục triển khai, với quyết tâm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và đồng đội.