Kết nối hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ với các đối tác Hy Lạp

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương tiếp đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Tại Hy Lạp, đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ cũng tham dự và quảng bá trà Phú Thọ tại Lễ hội trà, cà-phê Athens - sự kiện quảng bá trà, cà-phê lớn nhất tại quốc gia này.

Chào mừng đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ tới thăm, làm việc tại Hy Lạp, Đại sứ Phạm Thị Thu Hương đã giới thiệu về quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Hy Lạp, các cơ hội, tiềm năng hợp tác với địa bàn Hy Lạp mà tỉnh Phú Thọ có thế mạnh và có thể nghiên cứu triển khai, nhất là trong lĩnh vực văn hóa UNESCO - quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản bền vững, gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, lao động, giáo dục, logistics, các sản phẩm có thế mạnh của địa phương như việc hỗ trợ quảng bá các thương hiệu, sản phẩm trà Phú Thọ tại Lễ hội trà, cà-phê Athens.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp luôn sẵn sàng là cầu nối kết nối Phú Thọ với các tỉnh, thành phố và các Câu lạc bộ UNESCO của các địa phương Hy Lạp.

Đại sứ khẳng định kết nối địa phương, doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ đã cảm ơn Đại sứ Phạm Thị Thu Hương và Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tiếp đón, đặc biệt hỗ trợ tỉnh quảng bá trà Phú Thọ tại Hy Lạp.

Đồng chí Bùi Đức Hinh nhấn mạnh tỉnh Phú Thọ sẽ nghiên cứu các thông tin về tiềm năng, cơ hội hợp tác mở ra và sẽ sớm thông tin lại, phối hợp Đại sứ quán trong triển khai, kết nối với các đối tác Hy Lạp, đặc biệt là hợp tác về văn hóa.

Phú Thọ không những là địa phương có vựa chè trọng điểm của cả nước với diện tích và sản lượng lớn, mà còn đang đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản như: mít, bưởi, chuối, nhãn…

Ngoài ra, với hệ thống 8 trường đại học, 20 trường cao đẳng, 12 trường trung cấp và 19 trung tâm đào tạo nghề nghiệp, tỉnh Phú Thọ cũng mong được kết nối với các chuyên gia, hợp tác giáo dục đào tạo với Hy Lạp.