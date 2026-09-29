GS.TS.BS Nguyễn Vũ Quốc Huy được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam

GS.TS.BS Nguyễn Vũ Quốc Huy Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam.

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2026–2031 của Tổng hội Y học Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, GS.TS.BS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đã chính thức được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, phụ trách khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Trọng trách mới gắn với sứ mệnh kết nối y tế vùng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2026–2031 của Tổng hội Y học Việt Nam được tổ chức trọng thể trong hai ngày 28–29/9 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã tổng kết chặng đường hoạt động nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng nhiệm vụ thời kỳ mới và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 108 Ủy viên. GS.TS Nguyễn Viết Tiến được bầu làm Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031 cùng 5 Phó Chủ tịch.

Việc GS.TS.BS Nguyễn Vũ Quốc Huy được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam phụ trách khu vực miền Trung – Tây Nguyên khẳng định vị thế và những đóng góp lớn của ông trong công tác đào tạo nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trọng trách này tiếp tục mở rộng phạm vi đóng góp của một thầy thuốc, nhà giáo tận tụy đã có nhiều thập kỷ gắn bó với sự nghiệp y khoa.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2026–2031 của Tổng hội Y học Việt Nam. GS.TS.BS Nguyễn Vũ Quốc Huy (ngoài cùng bên trái) được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam phụ trách khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Trước khi đảm nhận vai trò này, GS Nguyễn Vũ Quốc Huy đã tham gia tích cực và giữ nhiều vị trí lãnh đạo chuyên môn như Phó Chủ tịch Hội Phụ Sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Chăm sóc sức khỏe Phụ nữ mãn kinh Việt Nam và Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Y học Việt Nam. Đồng thời, ông được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm làm Ủy viên Hội đồng Y khoa Quốc gia nhiệm kỳ 2025–2030, tích cực tham gia xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực hành nghề cho lực lượng bác sĩ và cử nhân khối ngành khoa học sức khỏe từ năm 2027 theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

Trên cương vị mới tại Tổng hội Y học Việt Nam - tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc danh sách các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, ông được kỳ vọng sẽ thúc đẩy kết nối mạng lưới y tế địa phương, tăng cường đào tạo liên tục và đưa các kết quả nghiên cứu sát thực tiễn đến với người dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Dấu ấn từ giảng đường, nghiên cứu ứng dụng đến tầm vóc quốc tế

Tốt nghiệp ngành Y khoa tại Huế năm 1993 và hoàn thành bằng tiến sĩ tại Đức năm 2003, GS Nguyễn Vũ Quốc Huy gắn bó trọn vẹn sự nghiệp chuyên môn với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế; ông được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2009 và Giáo sư năm 2019.

Năm 2021, ông cùng nhóm nghiên cứu vinh dự được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ đợt 6 với cụm công trình tối ưu hóa chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ ở vùng có nguồn lực hạn chế. Năm 2024, ông được Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên dương Điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời vinh dự nhận Huân chương Công trạng Quốc gia do Nhà nước Cộng hòa Pháp trao tặng.

Ngài Đại sứ Olivier BROCHET trao Huân chương Công trạng Quốc gia, tước hiệu Hiệp sĩ cho GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy vào tháng 6/2024.

Trong mảng xây dựng chính sách y tế, GS Nguyễn Vũ Quốc Huy là chuyên gia đóng góp trực tiếp vào các Hướng dẫn quốc gia và Kế hoạch hành động quốc gia về dự phòng, kiểm soát ung thư cổ tử cung của Bộ Y tế từ năm 2011 đến nay. Ông đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng ban chuyên môn Ban soạn thảo Hướng dẫn dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung ban hành kèm Quyết định 3792/QĐ-BYT năm 2024, và tiếp tục tham gia xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026–2035 (Quyết định 358/QĐ-BYT ngày 3/2/2026). Bên cạnh đó, ông cũng đóng góp biên soạn nội dung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh trong Hướng dẫn quốc gia kèm Quyết định 3977/QĐ-BYT.

Ở tầm vóc quốc tế, ông là đại diện Việt Nam tham gia Nhóm xây dựng hướng dẫn (Guideline Development Group) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về xét nghiệm kiểu gen HPV DNA mở rộng trong sàng lọc ung thư cổ tử cung, chính thức được WHO công bố vào tháng 5/2026. Ông cũng là cầu nối khởi xướng nhiều chương trình hợp tác quốc tế, đào tạo liên tục liên đại học Việt - Pháp và chủ trì tổ chức các sinh hoạt khoa học quy mô lớn như Hội nghị Phụ Sản miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần thứ XII năm 2025 tại Huế quy tụ gần 1.000 đại biểu.

Với nền tảng chuyên môn sâu rộng và uy tín tích lũy qua nhiều năm, sự đồng hành của GS.TS.BS Nguyễn Vũ Quốc Huy trên cương vị mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển cho mạng lưới y tế miền Trung – Tây Nguyên, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.