Bệnh viện Chợ Rẫy áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh mới

Bộ Y tế vừa ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mới áp dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 28-9. Mức giá mới bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí nhân công và lần đầu bổ sung chi phí quản lý vào cấu phần giá dịch vụ.

Quy định áp dụng đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán; do ngân sách nhà nước thanh toán và các dịch vụ không thuộc danh mục do quỹ BHYT thanh toán, nhưng không phải dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mới tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, chi phí trực tiếp chưa bao gồm tiền thuốc và oxy. Đối với dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sử dụng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS), mức giá chưa bao gồm chi phí hệ thống PACS, in phim và bao phim.

Chi phí nhân công gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp theo quy định. Trong đó, tiền lương được tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng. Chi phí quản lý gồm các khoản chi cho bộ phận quản lý, điều hành và chi phí gián tiếp để thực hiện dịch vụ; đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và các khoản chi phí khác.

Theo bảng giá mới, giá khám bệnh BHYT tại Bệnh viện Chợ Rẫy là 52.600 đồng, tăng 2.000 đồng so với mức cũ. Giá hội chẩn để xác định ca bệnh khó, áp dụng trong trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn, là 208.000 đồng/chuyên gia/ca, tăng 8.000 đồng.

Đối với các dịch vụ không thuộc danh mục do Quỹ BHYT thanh toán, giá khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa và khám sức khỏe toàn diện cho người lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) là 166.400 đồng.

Giá khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) là 468.000 đồng, tăng 18.000 đồng so với trước.

Danh mục một số dịch vụ khám chữa bệnh được áp dụng tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Giá ngày điều trị hồi sức tích cực (ICU), ghép tạng, ghép tủy, ghép tế bào gốc là 1,058 triệu đồng; giường hồi sức cấp cứu 623.400 đồng/ngày; giường bệnh nội khoa có mức giá 261.200-307.000 đồng/ngày; giường ngoại khoa, bỏng 322.000-458.100 đồng/ngày chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.

Ngày giường điều trị ban ngày được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của khoa và loại phòng tương ứng.

Hơn 5.700 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm thuộc phạm vi BHYT chi trả cũng được quy định mức giá mới. Trong đó, nhóm 24 dịch vụ siêu âm thông thường có giá 61.000 đồng, gồm siêu âm ổ bụng, siêu âm khớp, siêu âm phần mềm, siêu âm hệ tiết niệu, siêu âm tuyến vú và một số kỹ thuật khác.

Giá siêu âm Doppler mạch máu, tim và xuyên sọ cấp cứu tại giường là 242.600 đồng. Một số kỹ thuật phẫu thuật điều trị tim mạch, ung thư có mức giá 7,54-9,96 triệu đồng, chưa bao gồm một số vật tư y tế.

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mới tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Như vậy, so với trước, giá nhiều dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy được điều chỉnh tăng khoảng 4%, trong đó có giá khám bệnh, hội chẩn, ngày giường, dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm.

Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện công khai, niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, hợp lý và hợp lệ của số liệu, tài liệu trong hồ sơ phương án giá gửi Bộ Y tế.

Xem chi tiết bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy.