Thủy điện Thác Mơ tăng xả nước về hạ du

Thủy điện Thác Mơ điều tiết nước năm 2025. Ảnh: TL

Theo Lệnh số 2 về vận hành hồ chứa Thác Mơ, từ 16h ngày 29-9, tổng lưu lượng nước xả về hạ du được nâng lên 325m³/s, gồm 245m³/s qua phát điện và 80m³/s qua tràn. So với thời điểm 14h cùng ngày, lượng nước xả tăng 40m³/s.

Để tăng lượng nước qua tràn, cửa van số 2 và số 3 được mở một phần, mỗi cửa 0,5m, tương ứng lưu lượng khoảng 40m³/s/cửa. Cửa van số 1 và số 4 vẫn đóng.

Số liệu cập nhật lúc 14h ngày 29-9 cho thấy, mực nước hồ Thác Mơ ở mức 216,168m, trong khi lưu lượng nước về hồ đạt 366m³/s. Lưu lượng chạy máy là 245m³/s, xả qua tràn 40m³/s, tổng lượng nước xả về hạ du 285m³/s.

Như vậy, lượng nước về hồ đang cao hơn lượng nước xả ra. Theo lệnh vận hành, mực nước hồ cần đạt 216m, do đó hồ sẽ được điều tiết bằng cách tăng lượng nước xả về hạ du.

Tại khu vực hạ du, mực nước hồ ở mức 113,4m. Riêng tại trạm thủy văn Phước Hòa, mực nước ghi nhận 23,29m, dưới mức báo động 1.

Lệnh số 2 xác định đây là hoạt động vận hành trong điều kiện bình thường, không phải lệnh vận hành giảm lũ cho hạ du.