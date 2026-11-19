Sau 1 ngày xét xử, chiều ngày 19/11, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Mãi (SN 1985) 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991) 8 năm tù; Đỗ Khắc Anh Khang (SN 1996) 3 năm 6 tháng tù, Lương Quốc Huy Hoàng (SN 1981) 7 năm tù và Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) 2 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”. Các bị cáo đều nguyên là cộng tác viên Tổ trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 cũ, nay là phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh.

﻿Các bị cáo thuộc nhóm cộng tác viên trật tự đô thị tại tòa.

Theo cáo trạng, Tổ Trật tự đô thị phường Phạm Ngũ Lão có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện, lập biên bản và đề xuất xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng, lề đường và quy định về vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, từ tháng 11/2021-4/2023, các bị cáo Nguyễn Tiến Mãi (Tổ phó), Nguyễn Thanh Tùng và Lương Quốc Huy Hoàng, lợi dụng nhiệm vụ được giao đã nhận “chung chi” của các hộ kinh doanh, người buôn bán có hành vi vi phạm. Theo đó, cả 3 thống nhất để Tùng trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận mức tiền “chung chi”, nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân rồi báo cáo, chia cho các thành viên.

Trong giai đoạn từ tháng 11/2021 đến ngày 5/4/2023, Tùng nhận tổng cộng 159,85 triệu đồng từ các hộ kinh doanh, người buôn bán. Số tiền này được chia cho Mãi, Tùng và Hoàng.

Đến ngày 5/4/2023, sau khi Tổ trưởng Nguyễn Phạm Huy Chương được điều động công tác khác, Mãi được giao phụ trách, trực tiếp điều hành hoạt động của tổ.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Mãi đã chỉ đạo các thành viên trong Tổ nhận tiền của các hộ kinh doanh, người buôn bán để bỏ qua vi phạm.

Cáo trạng xác định, Tùng và Khang là những người trực tiếp thỏa thuận, thu tiền; Hoàng và Tuấn là đồng phạm giúp sức, biết rõ nguồn tiền bất hợp pháp nhưng vẫn tham gia nhận phần được chia.

Trong giai đoạn từ ngày 5/4/2023 đến tháng 12/2023, tổng số tiền nhận hối lộ được xác định là 395,05 triệu đồng. Trong đó, Tùng nhận 347,05 triệu đồng, Khang nhận 48 triệu đồng từ các cá nhân kinh doanh. Số tiền này được chia cho các thành viên trong tổ, trong đó có những khoản chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Sự việc chỉ được phát giác khi ngày 15/12/2023, Tùng bị bắt quả tang khi đang nhận tiền “chung chi” từ hộ kinh doanh.

Một trong những căn cứ được cơ quan điều tra sử dụng để làm rõ hành vi của các bị cáo là lời khai, dữ liệu tin nhắn, sao kê tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử được trích xuất từ điện thoại. Đơn cử, ngày 20/11/2023, Mãi nhắn tin cho Tùng về các khoản thu từ nhiều địa điểm kinh doanh. Tùng chuyển tiếp nội dung cho Hoàng, liệt kê 9 địa điểm với tổng số tiền 15,5 triệu đồng.

Số tiền này được chia cho ba thành viên trong ca trực, mỗi người 5 triệu đồng; 500 ngàn đồng còn lại được nhập vào quỹ chung.

Kết quả sao kê ngân hàng xác định Tùng chuyển cho Mãi 14,25 triệu đồng, cho Hoàng 86,5 triệu đồng và cho Khang 9,6 triệu đồng. Khang chuyển cho Tuấn 49,1 triệu đồng.

Từ lời khai của các bị cáo, người đưa tiền cùng dữ liệu điện tử và tài liệu thu thập được có đủ cơ sở xác định Mãi, Tùng và Hoàng phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền nhận hối lộ 554,9 triệu đồng. Đối với Khang và Tuấn, số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự được xác định là 395,05 triệu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Tùng thừa nhận hành vi phạm tội và khai ra các đồng phạm của mình.

Tại tòa, các bị cáo cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, đồng thời xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.