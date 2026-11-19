Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 03/9/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc có xe ô tô tải ben không gắn biển số vận chuyển cát tại khu vực ấp Đây Cà Hom, xã An Cư, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang, đã đến kiểm tra, xác minh.

Bị can La Trọng Khang

Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện La Trọng Khang đang điều khiển xe ô tô tải ben lùi vào khu vực nền nhà của người dân.

Mặc dù nhận biết cán bộ Cảnh sát giao thông đang mặc trang phục, thực hiện nhiệm vụ và có yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng Khang không chấp hành mà bất ngờ điều khiển xe lao thẳng về phía cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Rất may, cán bộ Cảnh sát giao thông đã kịp thời né tránh nên không bị thương tích. Sau đó, Khang tiếp tục điều khiển phương tiện bỏ chạy về hướng Chi Lăng, rồi dừng xe và rời khỏi hiện trường.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã mời La Trọng Khang đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Khang thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.