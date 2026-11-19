Cụ thể, qua đợt kiểm tra tại 117 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 cơ sở vi phạm và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cả 6 đơn vị này với tổng số tiền 65 triệu đồng.

Song song đó, Sở cũng triển khai kế hoạch kiểm tra các bếp ăn tập thể, căn tin và cơ sở dịch vụ ăn uống tại 913 trường học trên địa bàn thành phố. Kết quả ghi nhận 4 cơ sở vi phạm, bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 45 triệu đồng.

Một công ty cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh nhưng vi phạm an toàn thực phẩm.

Nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của các bên trong việc tổ chức bữa ăn học đường, Sở khuyến khích các nhà trường xây dựng cơ chế phối hợp, tạo điều kiện cho Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng tham gia giám sát.

Trong năm 2026, Sở An toàn thực phẩm đã tập trung kiểm tra định kỳ và đột xuất vào các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu và các loại hình nguy cơ cao gồm: bếp ăn tập thể, căn tin trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, siêu thị, chợ đầu mối...

Tổng cộng, Sở đã kiểm tra 5.031 cơ sở và lấy 265 mẫu thực phẩm, nguyên liệu nguy cơ cao để kiểm nghiệm. Qua đó, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 63 cơ sở vi phạm với tổng số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Ngoài hình thức phạt tiền, Sở còn đình chỉ hoạt động có thời hạn 5 cơ sở; buộc thu hồi 2 bản tự công bố sản phẩm; buộc tiêu hủy 71 kg thực phẩm, 2.360 đơn vị sản phẩm cùng 5 loại thực phẩm khác. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã xử lý đối với 222 con heo đã qua giết mổ và 1.770 kg sản phẩm động vật vi phạm.

Ghi nhận từ thực tế kiểm tra cho thấy, các lỗi vi phạm phổ biến nhất hiện nay là cơ sở chưa duy trì đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định; chưa bảo đảm điều kiện vệ sinh, trang thiết bị, dụng cụ; không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ việc truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm.

Trước thực trạng bữa ăn bán trú của học sinh không bảo đảm an toàn, TP Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai chương trình "Tick xanh trách nhiệm" truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Về quy trình xử lý khi tiếp nhận thông tin thực phẩm không bảo đảm an toàn, Sở An toàn thực phẩm cho biết sẽ lập tức rà soát, xác minh hồ sơ pháp lý, hóa đơn chứng từ, nhà cung cấp, điều kiện bảo quản, chế biến và lấy mẫu kiểm nghiệm nếu cần thiết. Sở cũng phối hợp với UBND phường, xã cùng các đơn vị liên quan để truy xuất nguồn gốc, khoanh vùng phạm vi phân phối nhằm thu hồi sản phẩm lỗi và công khai thông tin cảnh báo theo quy định. Những vụ việc vượt thẩm quyền hoặc có dấu hiệu tội phạm sẽ được chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, đại diện Sở cũng thẳng thắn nhìn nhận khó khăn trong thực tiễn là thông tin về người bán đôi khi không đầy đủ hoặc khó xác thực, gây trở ngại cho việc xác định chủ thể kinh doanh và truy xuất nguồn gốc. Do đó, việc trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời giữa các cơ quan chức năng là yếu tố then chốt để xử lý triệt để vi phạm.

Hướng tới dịp cao điểm cuối năm, Sở An toàn thực phẩm đang xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2027. Trọng tâm kiểm tra sẽ nhắm vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống và các mặt hàng tiêu thụ lớn như thực phẩm tươi sống, chế biến sẵn, đồ uống tại chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng tiện ích.

Sở khuyến khích người dân và các tổ chức khi phát hiện thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu vi phạm cần phản ánh ngay qua đơn thư, đường dây nóng, hộp thư điện tử của Sở hoặc Tổng đài 1022 để cơ quan chức năng kịp thời xác minh, xử lý và phản hồi theo quy định.