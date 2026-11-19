Chị Lê Thị Hồng Thắm nhận lại tài sản đánh rơi tại Công an xã U Minh Thượng

Ngày 19.11, Công an tỉnh An Giang cho biết, Công an xã U Minh Thượng vừa hoàn tất việc xác minh, trao trả tài sản bị đánh rơi cho chị Lê Thị Hồng Thắm, cư trú tại ấp Cạn Ngọn, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 30.10.2026, trong quá trình di chuyển từ nhà đến Phân trại 2, Trại giam Kênh 7 (xã U Minh Thượng), chị Thắm không may đánh rơi một bọc màu đen. Bên trong có túi xách đựng 28 chỉ vàng 24K, một đôi bông tai, một miếng vàng 18K chưa xác định trọng lượng cùng một số giấy tờ cá nhân.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã U Minh Thượng khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, trích xuất dữ liệu camera tại những khu vực liên quan, đồng thời thu thập thông tin từ những người chứng kiến sự việc. Qua đó, lực lượng Công an xác định một người đi đường khoảng 50 tuổi đã nhặt được bọc tài sản nói trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã U Minh Thượng đã tìm lại toàn bộ tài sản và tổ chức trao trả cho chị Thắm theo quy định.

Nhận lại tài sản có giá trị lớn cùng các giấy tờ cá nhân, chị Thắm không giấu được niềm vui, xúc động và gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã U Minh Thượng đã tận tình hỗ trợ, giúp chị tìm lại tài sản.

Việc nhanh chóng xác minh, tìm kiếm và trao trả tài sản cho người dân thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở; qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, trọng dân và hết lòng vì nhân dân phục vụ.