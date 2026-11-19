Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Vũ Thị Kim, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THPT Ngô Thì Nhậm. Ảnh: Văn Huỳnh

* Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026); 29 năm thành lập Trường THPT Ngô Thì Nhậm (1997-2026) và 20 năm chuyển đổi sang mô hình trường công lập (2006-2026), chiều 19/11, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Ngô Thì Nhậm (phường Trung Sơn).

Quang cảnh buổi chúc mừng.

Cùng đi có đồng chí Vũ Thị Kim, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo phường Trung Sơn.

Lãnh đạo phường Trung Sơn tặng hoa chúc mừng Trường THPT Ngô Thì Nhậm. Ảnh: Văn Huỳnh

Được thành lập ngày 31/10/1997, tiền thân là Trường Phổ thông trung học Bán công thị xã Tam Điệp, đến ngày 24/10/2006, nhà trường được chuyển đổi sang mô hình trường THPT công lập và chính thức mang tên danh nhân văn hóa Ngô Thì Nhậm. Từ dấu mốc quan trọng này, nhà trường từng bước khẳng định vị thế, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu học tập của con em trên địa bàn.

Trải qua 29 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 20 năm hoạt động theo mô hình công lập, Trường THPT Ngô Thì Nhậm đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Quy mô trường lớp duy trì ổn định với 21 lớp, khoảng 900 học sinh; cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ với các dãy nhà cao tầng, phòng học, phòng thực hành, nhà đa năng và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả công tác dạy, học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên từng bước được chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên rõ nét, thể hiện ở kết quả thi tốt nghiệp THPT nhiều năm liền đạt tỷ lệ 100%; thứ hạng điểm trung bình các môn thi có bước tiến tích cực. Công tác giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả nổi bật, năm học 2025-2026, nhà trường đạt 10 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 1 giải Nhất, 4 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng. Ảnh: Văn Huỳnh

Phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tới các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên nhà trường, đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của tập thể sư phạm trong xây dựng môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, nhà trường tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về đột phá phát triển giáo dục, đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tạo điều kiện để giáo viên tập trung cho công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy và học.

Cùng với xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy một cách thiết thực, an toàn, nâng cao chất lượng giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, truyền thống lịch sử, kỹ năng số, hướng nghiệp và phân luồng học sinh. Đồng thời, quan tâm xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, an toàn, hạnh phúc, phát huy vai trò của tổ chức Đảng và Đoàn Thanh niên trong giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, trách nhiệm cho học sinh.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và những nền tảng đã xây dựng, Trường THPT Ngô Thì Nhậm sẽ tiếp tục phát huy thành tích, nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, động viên các thầy, cô giáo luôn tâm huyết, trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển.

* Sáng 19/11, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Định làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Trường THCS Lương Thế Vinh nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; phường Nam Định…

Đồng chí Trần Minh Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Định và các đại biểu tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng nhà trường. Ảnh: Thành Trung

Trường THCS Lương Thế Vinh được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba trường THCS: Lương Thế Vinh, Lộc Vượng và Mỹ Phúc. Ngay sau khi có quyết định thành lập, nhà trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, xây dựng và duy trì nền nếp và bảo đảm các hoạt động dạy học không bị gián đoạn. Chi bộ Đảng nhà trường hiện có tổng số 71 đảng viên; toàn trường có 130 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó có 108 viên chức. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn 100%, tập thể nhà trường luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm và quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, chất lượng, thân thiện. Năm học 2026-2027, nhà trường có quy mô 58 lớp, 2.761 học sinh tại trường chính và hai phân hiệu.

Trong năm học 2025-2026, Trường chính vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ toàn đoàn hạng Ba về công tác học sinh giỏi tỉnh các môn Văn hóa với 31 học sinh dự thi đạt giải. Nhiều giải thưởng cao ở các cuộc thi học sinh giỏi thể dục thể thao, VioEdu, IOE cấp tỉnh và quốc gia, chất lượng thi vào lớp 10 THPT rất ấn tượng với 18 học sinh đỗ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong…

Đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Định phát biểu chúc mừng. Ảnh: Thành Trung

Phát biểu chúc mừng các thầy, cô giáo Trường THCS Lương Thế Vinh, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Định biểu dương những nỗ lực và thành quả đạt được của thầy và trò nhà trường trong những năm học qua. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để giữ vững và nâng cao hơn nữa các chỉ tiêu chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn.

Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, hội thảo, hội thi để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng học sinh giỏi. Phấn đấu nâng cao hơn nữa tỷ lệ và số lượng học sinh thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong so với các năm học trước. Tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu theo Nghị quyết chuyên đề về giáo dục của Đảng bộ phường ngay từ đầu nhiệm kỳ, góp phần hoàn thành mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục chung của toàn phường Nam Định…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Định Trần Minh Thắng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giáo viên nhà trường. Ảnh: Thành Trung

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Định trao tặng Nhà trường lẵng hoa tươi thắm, chúc tập thể Ban giám hiệu, các thầy, cô giáo, nhân viên nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.