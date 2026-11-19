Chiều 19-11, UBND phường Cam Ranh phối hợp với Công an phường, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái và các thiết bị, vật thể khác có nguy cơ đe dọa an ninh, an toàn hàng không trên địa bàn phường. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể và đại diện các tổ dân phố trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định pháp luật về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái; các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; thủ tục đăng ký phương tiện bay, điều kiện đối với người điều khiển và tổ chức, cá nhân kinh doanh phương tiện bay. Đồng thời, hội nghị hướng dẫn tra cứu, xác định khu vực được phép bay trước khi sử dụng thiết bị bay không người lái; thông tin về các khu vực cấm bay, đặc biệt là khu vực Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, các công trình trọng điểm và khu vực quân sự cần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ngoài ra, các đại biểu còn được phổ biến các chế tài xử lý vi phạm hành chính, hình sự đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị bay không người lái; cách thức xử lý khi phát hiện hoạt động bay trái phép, thiết bị hoặc vật thể có dấu hiệu đe dọa an ninh, an toàn hàng không.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái; góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn hoạt động hàng không trên địa bàn phường Cam Ranh.