"Đại gia" Lê Thanh Thản gửi lời xin lỗi bị hại

Sau khi đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị mức án 30-36 tháng tù treo về tội "Lừa dối khách hàng", bị cáo Lê Thanh Thản đã tự bào chữa. Bị cáo Thản trình bày, không có ý kiến về đề nghị mức án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân; nhưng cho rằng, mức tiền bồi thường cho các bị hại trong vụ án cần xem xét lại vì có phần nặng nề đối với mình.

Theo kết quả định giá được công bố tại phiên tòa, giá giao dịch tham khảo trung bình của những căn hộ đã có “sổ đỏ” khoảng 53 triệu đồng/m², mức giá chào bán trung bình khoảng 56 triệu đồng/m².

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội bày tỏ quan điểm tại tòa. Ảnh: Khánh Huy

Bị cáo Thản đưa ra quan điểm về phương án xử lý những căn hộ xây dựng sai công năng tại dự án CT6 Kiến Hưng. Bị cáo nói, việc chuyển những căn hộ này trở lại công năng theo quy hoạch ban đầu chưa phải phương án khả thi nhất. Bị cáo nêu, thay vì hoàn trả công năng ban đầu, đề nghị xem xét chuyển những diện tích vi phạm thành căn hộ cho thuê. Trước Hội đồng xét xử, bị cáo gửi lời xin lỗi tới các bị hại.

Bào chữa cho bị cáo Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, luật sư nhấn mạnh, thân chủ không có ý thức lừa dối khách hàng ngay từ đầu. Quá trình điều tra và tại tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi, xin lỗi bị hại và đề xuất phương án bồi thường. Bị cáo mong muốn làm tốt để cung cấp căn hộ cho những người có thu nhập thấp, nên quá trình đầu tư dự án có phần nóng vội. Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị xem xét về số tiền 519 tỷ đồng là khoản thu từ các bị hại và chưa trừ chi phí cho chủ đầu tư; định giá căn hộ cần đảm bảo quyền lợi của bị hại, bị cáo và các bên liên quan.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Khánh Huy

Trong 1.500 căn hộ, có 519 căn hộ không được cấp “sổ đỏ” do vi phạm xây dựng, còn lại đều được cấp “sổ đỏ”. Luật sư đặt câu hỏi: “Vậy, bị cáo có lừa dối đối với tất cả khách hàng không?”. Đối với các căn hộ không được cấp "sổ đỏ", bị cáo đã nhận lỗi. Từ lúc khởi tố, bị cáo đã đưa ra rất nhiều phương án để khắc phục, giải tỏa sự bức xúc của khách hàng.

Dẫn chứng Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội, luật sư cho rằng, nếu căn cứ vào Nghị quyết này để giải quyết thì chỉ còn 79 trường hợp phải di dời bắt buộc.

Theo đó, so với 519 khách hàng được xác định là bị hại theo cáo trạng, sau khi áp dụng cơ chế mới chỉ còn 79 trường hợp; 440 trường hợp không nên tiếp tục coi là bị hại.

Trong chiều 19-11, luật sư các bị cáo còn lại đã trình bày bản luận cứ bào chữa cho thân chủ. Một số luật sư cho rằng, các bị cáo không được phân công nhiệm vụ và không đủ năng lực, con người, quyền hạn kiểm tra dự án chung cư CT6 Kiến Hưng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm, tài liệu chứng cứ bác bỏ các quan điểm của các luật sư, bị cáo.

Sự vào cuộc quyết liệt của thành phố, trúng nguyện vọng của cư dân

Luật sư Nguyễn Văn Hưng, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội bảo vệ quyền và lợi ích cho hơn 100 bị hại trình bày, vụ án diễn ra nhiều năm, luật sư đồng hành với thân chủ 4 năm nay.

Luật sư Nguyễn Văn Hưng trao đổi với PV. Ảnh: Đỗ Đạt

Theo luật sư, cư dân không mong muốn mua nhà rồi một ngày trở thành bị hại. Bản thân người dân mua căn hộ tại CT6 là người không có thu nhập cao, họ muốn ổn định cuộc sống, có nơi ăn, chốn ở, an cư, lạc nghiệp. Khi nghe quảng cáo về chung cư CT6 Kiến Hưng, có pháp lý, được cấp "sổ đỏ", người dân mới tin tưởng mua dự án này.

Tuy nhiên, từ thời điểm khởi công năm 2010 đến thời điểm bán nhà, cư dân về ở, cư dân không nhận được thông tin nào về việc cả chung cư CT6C nằm ngoài phạm vi được cấp phép. Những người mua nhà tại CT6C không có lỗi, lỗi này thuộc về chủ đầu tư.

Theo luật sư, mới đây, khi HĐND thành phố thông qua Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND, nhiều cư dân được ở lại và đúng với ý kiến, nguyện vọng của cư dân. Nguyện vọng của họ được Đảng và Nhà nước, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội lắng nghe. Niềm vui này không phải đến từ chủ đầu tư mà là chính sách của nhà nước.

Với cư dân phải di dời, họ băn khoăn về phương án sắp tới sẽ như thế nào? Nhưng tại tòa, đại diện UBND thành phố Hà Nội khẳng định, quyền lợi của cư dân sẽ được đảm bảo, người dân yên tâm.

“Tôi xin cảm ơn vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã gợi mở phương án cho các hộ dân ở tầng 2, tầng 3 để trả lại công năng của dự án. Tôi đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp thuận quan điểm của đại diện Viện kiểm sát để cư dân ở tầng 4 -31 của chung cư CT6C được ở lại. Với tầng 2-3, đề nghị chủ đầu tư hoàn trả và bồi thường cho cư dân như bảng kết luận định giá để người dân tự sắp xếp, lo cuộc sống”, luật sư Nguyễn Văn Hưng đề nghị.

Các luật sư tham gia phiên tòa. Ảnh: Khánh Huy

Cùng quan điểm, luật sư Trịnh Cẩm Bình, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, bảo vệ quyền lợi cho một số bị hại nêu, Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND được ban hành nhằm tháo gỡ vướng mắc, bảo vệ quyền lợi người dân, xử lý các vấn đề vi phạm của dự án CT6 Kiến Hưng đã thể hiện tính nhân văn rất lớn. Đặc biệt, Nghị quyết đang được các cơ quan chức năng thực hiện một cách quyết liệt, khẩn trương, điều này cho thấy sự vào cuộc sát sao của thành phố để đảm bảo cư dân được an cư, lạc nghiệp, tạo niềm tin rất lớn với cư dân tại dự án, trong đó có cả những cư dân thuộc đối tượng phải di dời hay đối tượng không phải di dời.

Sau hai ngày xét xử, tòa quyết định chuyển sang nghị án kéo dài. Ảnh: Khánh Huy

Đối đáp lại quan điểm của các bên, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND rất nhân văn, có ý nghĩa trong vụ án này. Nếu không có Nghị quyết, 519 căn hộ phải di dời, chủ đầu tư không có cơ hội giảm thiểu để khắc phục hậu quả như hiện tại. Nhờ Nghị quyết, 440 hộ gia đình được ở lại. 79 trường hợp do quy định pháp luật, buộc phải di dời, thành phố cũng có cơ chế phù hợp. Chủ đầu tư thiện chí khắc phục theo các phương án bị hại đặt ra; cá nhân bị cáo Lê Thanh Thản đã nộp 530 tỷ vào tài khoản Thi hành án dân sự thành phố để khắc phục nghĩa vụ của mình.

Kết thúc phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án. Do vụ án phức tạp, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều 26-11-2026.

Các bị cáo tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Khánh Huy

Được nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, bị cáo Lê Thanh Thản không có ý kiến thêm. Bị cáo Đỗ Văn Hưng gửi lời cảm ơn Hội đồng xét xử và đề nghị quan tâm đến các tình tiết giảm nhẹ liên quan đến điều kiện, hoàn cảnh của cá nhân bị cáo. Bị cáo Nguyễn Duy Uyển giãi bày, nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình và mong được xem xét, khoan hồng. Bị cáo Bùi Văn Bằng nói, nhận thức thiếu sót của mình và đồng tình với luận tội của đại diện Viện kiểm sát, mong Hội đồng cho hưởng án khoan hồng. Bị cáo Nguyễn Văn Năm đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bối cảnh, hoàn cảnh gia đình nếu bị cáo chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Bị cáo Vương Đăng Quân cho rằng, bản thân tuổi cao, sức yếu, người mang bệnh tật, bị cáo kính mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo mức án thấp nhất.