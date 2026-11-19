Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Anh

Trong năm 2026, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phát hiện, xử lý 4 vụ với 4 tàu nước ngoài dừng, neo đậu trái phép trong vùng nội thủy, lãnh hải Việt Nam.

Đơn vị đã chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công 10 chuyên án, xử lý 360 vụ, 13 tổ chức, 528 đối tượng; thu giữ khoảng 1,2 tấn ma túy các loại, 90 tờ tiền giả, 124 tấn phân Ure, 130 tấn hóa chất cùng nhiều tang vật khác. Bộ đội Biên phòng Thành phố cũng chủ trì điều tra, khởi tố 2 vụ án hình sự liên quan hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép trong lĩnh vực chống khai thác IUU.

Trong công tác bảo vệ các công trình khí, Bộ đội Biên phòng Thành phố phối hợp tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền cho 110 doanh nghiệp vận tải biển, đại lý hàng hải với hơn 195 người tham gia; 5 hội nghị tại các Đồn Biên phòng Bình Châu, Phước Hải, Phước Tỉnh, Bến Đá và Côn Đảo thu hút hơn 511 chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân. Các đơn vị phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền về hệ thống đường ống dẫn khí; hai doanh nghiệp khí trao quà trị giá 140 triệu đồng hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ hành lang an toàn đường ống dẫn khí được duy trì thường xuyên. Bộ đội Biên phòng Thành phố phối hợp tổ chức 57 lượt tuần tra bảo vệ các tuyến đường ống khí Bạch Hổ, Nam Côn Sơn 1 và Nam Côn Sơn 2; qua đó phát hiện, tuyên truyền, xua đuổi 212 tàu cá, đò nan không số hoạt động gần và trong hành lang an toàn đường ống khí.

Biên phòng TP Hồ Chí Minh tuần tra khu vực cửa biển.

Tại khu vực sông Mỏ Nhát, Đồn Biên phòng Long Sơn phối hợp tổ chức 55 buổi tuần tra với 275 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Tại mũi Kỳ Vân, xã Long Hải, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức 300 tổ tuần tra với 596 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ đường ống dẫn khí khu vực Long Hải và các phao dầu khí.

Đặc biệt, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố duy trì 3 ca trực hằng ngày, giám sát 24/24 giờ trên hệ thống quản lý hành lang an toàn đường ống dẫn khí dưới biển; kịp thời phát hiện, thông báo, hướng dẫn 50 tàu cá, tàu hàng di chuyển khỏi các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đường ống.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả phối hợp, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, trong đó tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, giám sát phương tiện, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của ngư dân và các tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển.

Hội nghị góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp khí, phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền biên giới biển, bảo đảm an ninh năng lượng và an toàn các công trình khí trên địa bàn.