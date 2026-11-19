Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời phát hiện, cứu vớt 01 ngư dân đang trôi dạt trên biển

Cụ thể, vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 19/11, Tàu 308 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và chống khai thác IUU, phát hiện 01 ngư dân đang trôi dạt trên biển, Tàu 308 đã nhanh chống cơ động tiếp cận, cứu vớt ngư dân lên Tàu an toàn, tiến hành hỗ trợ y tế và sơ cứu ban đầu.

Qua xác minh, ngư dân bị gặp nạn là anh Thạch Phát (sinh năm 1999, có địa chỉ tại phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ) là ngư phủ đang lao động trên tàu cá KG-90636-TS thì bị rơi xuống biển.

Qua thăm khám ban đầu, ngư dân Thạch Phát bị 01 vết thương hở ở cánh tay trái dài 3cm, sâu khoảng 0,75cm, tâm lý không ổn định. Tổ Quân y đã tiến hành băng bó vết thương, cầm máu sơ cấp cứu ban đầu và trấn an tâm lý ngư dân bị nạn.

Hiện tình trạng sức khỏe của anh Thạch Phát đã ổn định, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã bàn giao ngư dân bị nạn cho tàu cá KG-90636-TS bảo đảm an toàn.