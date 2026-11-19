Ngày 19/11, thông tin từ Công an phường Hà Nam (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị điều tra, làm rõ nhóm 6 thiếu niên liên quan đến nhiều vụ cắt trộm dây cáp điện trên địa bàn, trong đó có khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ Hà Nam (Đền thờ 10 nữ liệt sĩ dân quân Lam Hạ).

Nhóm 6 thiếu niên cùng tang vật gồm dây cáp điện, lõi đồng và phương tiện sử dụng trong các vụ trộm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan công an, nhóm này gồm Phạm T.H (SN 2010), Đỗ V.T.Đ (SN 2011), cùng trú tại phường Liêm Tuyền; Phó Đ.C (SN 2011), Nguyễn Đ.M (SN 2010), Lại Q.K (SN 2012) và một thiếu niên khác sinh năm 2010, cùng trú tại phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 11/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an phường Hà Nam phát hiện 3 thiếu niên đang cắt trộm dây cáp điện tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ Hà Nam, thuộc tổ dân phố 3.

Tại hiện trường, nhóm này sử dụng 2 xe máy làm phương tiện di chuyển, phân công một người cảnh giới, hai người còn lại dùng kìm cộng lực cắt dây cáp điện, kéo ra khỏi ống bảo vệ rồi cuộn lại để mang đi.

Mục đích của nhóm là đốt lớp vỏ cách điện, lấy lõi đồng bán cho các cơ sở thu mua phế liệu để lấy tiền tiêu xài.

Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 66m dây cáp điện nhãn hiệu Tân Phú, loại 4Cx16, trị giá hơn 19,1 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, công an xác định đây không phải lần đầu nhóm thiếu niên thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện.

Theo lời khai ban đầu, đêm 7/11, rạng sáng 8/11, cả 6 thiếu niên cùng nhau đến khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ Hà Nam, sử dụng kìm cắt trộm 47,3m dây cáp điện cùng chủng loại, trị giá hơn 13,7 triệu đồng.

Sau khi lấy được số dây cáp trên, nhóm mang đi đốt lấy lõi đồng, bán được 7 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Ngoài hai vụ việc tại khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ Hà Nam, nhóm này còn khai nhận thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện tại khu vực hồ 28ha (hồ Xanh), đối diện siêu thị GO Hà Nam, vào đêm 5/11, rạng sáng 6/11.

Quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ 2 xe máy, 2 kìm kim loại được sử dụng làm công cụ gây án, cùng 66m dây cáp điện và 28,5kg dây đồng tại các cơ sở thu mua phế liệu có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, các vụ cắt trộm dây cáp điện liên tiếp do nhóm thiếu niên thực hiện đã gây thiệt hại tài sản khoảng 150 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi và vai trò của từng người để xử lý theo quy định pháp luật.