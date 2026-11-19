Lee Jin-woo (32 tuổi), người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Kiểm tra năng lực đầu vào trường luật (LEET) năm nay và bị nghi sử dụng AI để gian lận, được phát hiện trong tình trạng ngừng tim tại một nhà nghỉ gần ga Cheonho, Seoul (Hàn Quốc), vào khoảng 13h12 ngày 19/11.

Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo lo ngại về sự an toàn của Lee vào lúc 8h42 cùng ngày và triển khai lực lượng tìm kiếm. Một bức thư được cho là của Lee cũng được tìm thấy tại hiện trường. Theo truyền thông Hàn Quốc, nội dung thư đề cập đến tình trạng kiệt quệ về thể chất và tinh thần nhưng không thừa nhận hay xin lỗi về hành vi gian lận thi cử.

Cơ quan chức năng cho biết sẽ xác minh nguyên nhân và diễn biến vụ việc thông qua khám nghiệm hiện trường cùng các thủ tục liên quan.

Lee Jin-woo, người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi giáo dục pháp luật, được phát hiện ngừng tim tại một nhà nghỉ. Ảnh: SBS News

Vắng mặt tại buổi kiểm chứng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem

Trước khi được phát hiện, Lee tuyên bố sẽ chứng minh năng lực bằng cách trực tiếp giải đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh đại học Hàn Quốc (CSAT) năm 2026, phát trực tiếp trên YouTube vào sáng 19/11.

Buổi kiểm chứng dự kiến diễn ra tại một trung tâm luyện thi ở khu Daechi-dong, Seoul, với sự quan tâm lớn của dư luận. Tuy nhiên, đến thời điểm đã hẹn, khoảng 8h sáng, Lee không xuất hiện và điện thoại cũng trong tình trạng tắt máy. Đơn vị tổ chức sau đó quyết định hủy chương trình.

Theo hãng tin Yonhap, buổi phát trực tiếp thu hút khoảng 400.000 lượt xem. Trước đó một ngày, Lee vẫn trả lời phỏng vấn báo chí và khẳng định sẽ giải tỏa những nghi ngờ bằng cách công khai thể hiện năng lực.

Sau khi nhận được tin báo từ người quen, cảnh sát triển khai tìm kiếm và xác định Lee đã di chuyển qua một số cơ sở lưu trú tại Seoul trước khi được phát hiện tại một nhà nghỉ ở khu vực phía đông thành phố.

Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát phát hiện tại một nhà nghỉ ở quận Gwangjin chiếc túi chứa dây đa năng cùng một số giấy báo dự thi CSAT những năm trước. Lực lượng chức năng cũng rà soát camera giám sát tại nhiều khu vực và lần theo dữ liệu di chuyển của Lee.

Từ điểm số thấp đến thành tích nổi bật trong các kỳ thi

Lee thu hút sự chú ý sau khi đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi LEET năm nay. Tuy nhiên, những nghi vấn về việc sử dụng AI để gian lận xuất hiện sau khi người này công khai bài thi. Một số câu trắc nghiệm có dấu hiệu bị xóa đáp án ban đầu và thay bằng lựa chọn khác; trong đó, đáp án cũ của ba câu liên tiếp trùng với đáp án đúng của các câu ngay trước đó.

Tranh cãi càng lan rộng khi xuất hiện nghi vấn Lee có thể đã gian lận trong cả kỳ thi CSAT - kỳ thi tuyển sinh đại học quan trọng bậc nhất tại Hàn Quốc.

Theo những thông tin Lee từng công bố, trong kỳ thi CSAT năm 2013, người này chỉ đạt các mức điểm từ 6 đến 8 ở các môn; đến năm 2018, điểm môn Ngữ văn vẫn ở mức 7. Tuy nhiên, sau đó Lee trúng tuyển ngành Khoa học chính trị và Quan hệ quốc tế của Đại học Korea qua kỳ thi CSAT năm 2024. Đến kỳ thi năm 2026, người này đạt mức cao nhất (loại 1) ở tất cả các môn, chỉ sai một câu và được tuyển vào Trường Nha khoa, Đại học Quốc gia Seoul.

Cảnh sát và cứu hỏa đến nhà Lee tại quận Gwanak, Seoul, sau khi nhận tin báo từ trung tâm luyện thi. Ảnh: The Chosun Daily

Lee lý giải sự cải thiện thành tích học tập nhờ chuyến đi bộ xuyên Hàn Quốc kéo dài ba tuần sau khi kinh doanh thất bại. Trong hành trình không sử dụng điện thoại thông minh, Lee cho rằng mình đã thay đổi nhận thức và cải thiện khả năng tập trung.

Tháng 9 vừa qua, sau khi đạt điểm tuyệt đối LEET, Lee phát hành sách Brain Accel, chia sẻ các phương pháp cải thiện thành tích học tập như hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường và tập luyện cường độ cao trong thời gian ngắn.

Những nghi vấn gian lận càng thu hút sự chú ý sau khi thí sinh đạt điểm cao nhất kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế năm nay thừa nhận sử dụng AI để gian lận. Vụ việc khiến dư luận Hàn Quốc đặt thêm câu hỏi về nguy cơ sử dụng công nghệ để gian lận trong các kỳ thi quan trọng.

Cảnh sát dự kiến khép lại điều tra, Bộ Giáo dục có thể xác minh

Trước khi Lee qua đời, có hai luật sư đã tố cáo người này về hành vi cản trở hoạt động kinh doanh cùng một số vi phạm khác. Cảnh sát Seoul sau đó tiếp nhận điều tra.

Do Lee đã qua đời, cuộc điều tra hình sự dự kiến khép lại theo thủ tục không truy tố. Tuy nhiên, các nghi vấn gian lận thi cử vẫn có thể được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Korea Times, Sở Giáo dục Seoul đã yêu cầu trường nơi Lee dự thi lưu giữ đề thi và phiếu trả lời CSAT năm 2026. Thủ tướng Hàn Quốc cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục bảo quản đề thi các năm trước để phục vụ xác minh.

Trong khi đó, luật sư đại diện một số người mua sách của Lee đề nghị tiếp tục làm rõ vụ việc nhằm bảo đảm công bằng trong thi cử. Một YouTuber chuyên về tuyển sinh cũng đã ẩn các video có sự xuất hiện của Lee.