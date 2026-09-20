Góp sức trẻ vì cộng đồng

Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phường Linh Xuân phối hợp chi đoàn cơ sở Công ty Điện lực Thủ Đức thực hiện công trình thanh niên “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm, phòng chống tội phạm trên địa bàn phường Linh Xuân” tại hẻm 64.

Đoàn viên, thanh niên đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân đi lại ban đêm, đồng thời tạo diện mạo khang trang cho tuyến hẻm.

Tại phường Bình Dương, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam phường phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức lễ khởi công công trình sửa chữa “Nhà tình bạn” cho gia đình chị Lữ Thị Bích Thủy, một hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Công trình có tổng kinh phí 120 triệu đồng do Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Bình Dương tài trợ. Công trình được thực hiện nhằm góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho gia đình, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong chung tay chăm lo an sinh xã hội.

Hội LHTN Việt Nam phường Chợ Lớn cũng tổ chức chương trình an sinh xã hội, trao 20 suất học bổng “Nâng bước em đến trường” và quà cho học sinh vượt khó tại xã Hòa Hiệp, động viên các em tiếp tục học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.