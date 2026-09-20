Rầm rộ thi công cầu Đuống mới, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026

Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống được khởi công tháng 7/2023, gồm hai hợp phần là cầu đường sắt và cầu đường bộ. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.848,6 tỷ đồng.

Công trình xây dựng cách cầu Đuống hiện hữu khoảng 100m về hạ lưu sông được kỳ vọng sẽ thay thế cây cầu cũ hơn 120 năm tuổi.

Những ngày đầu tháng 9, trên công trường, các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của nhịp chính vượt sông, cơ bản hoàn thành giai đoạn hợp long.

Dự án cầu Đuống mới đã cơ bản hoàn thành các hạng mục cuối cùng của nhịp chính vượt sông, dầm thép đã được đặt vào kết nối giữa 2 nhịp của cầu chính, chờ đổ bê tông hợp long cầu.

Khi hoàn thành, cầu Đuống mới sẽ thay thế cầu Đuống hiện hữu. Cầu Đuống là một trong hai cầu quay đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam (hoàn thành năm 1902 cùng với cầu Tam Bạc).

Ban đầu, cầu có trục xoay ở giữa, tạo điều kiện cho tàu thuyền đi qua. Nhưng trong kháng chiến chống Mỹ, cầu bị đánh bom làm hư hỏng phần quay. Đến năm 1981, cầu được xây dựng lại trên nền móng trụ và vị trí cũ.

Theo Ban Quản lý dự án Đường sắt triển khai Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống, khu vực bờ sông phía Gia Lâm các đơn vị hiện bố trí 5 mũi thi công, với các hạng mục đúc dầm cầu chính, triển khai các hạng mục bệ thân trụ, tường chắn, đường gom và cống thoát nước theo do Công ty cổ phần Cầu 14, cùng các đơn vị thi công.

Để đảm bảo tiến độ, đội ngũ kỹ sư, công nhân duy trì thi công từ sáng sớm đến chiều tối, điều chỉnh thời gian làm việc nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết.

Những hạng mục chính của cầu đang được các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện, trong đó tập trung vào phần mặt cầu, đường dẫn và các công trình phụ trợ.

Việc xây dựng cầu mới được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực vận tải đường bộ, đường sắt và đường thủy qua khu vực sông Đuống.

Cầu Đuống mới bao gồm cả cầu đường sắt và cầu đường bộ đều được nâng lên cao 9,5 m (so với hơn 2 m của cầu cũ) giúp tháo nút thắt của tuyến vận tải thuỷ, giúp tàu lớn qua lại dễ dàng.

Điểm nhấn kiến trúc của công trình là phương án kết hợp kết cấu cầu vòm thép dây văng hiện đại, vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan trên sông Đuống.

Cầu Đuống mới được kỳ vọng sẽ góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông khu vực phía Đông Hà Nội, tăng cường kết nối với Bắc Ninh, đồng thời giảm áp lực cho Quốc lộ 1, đặc biệt trong các dịp cao điểm và lễ, Tết. Công trình cũng sẽ nâng cao năng lực kết nối giữa hai bờ sông Đuống và cải thiện khả năng lưu thông trên cửa ngõ phía Đông của Thủ đô.

Bên cạnh đó, dự án sẽ nâng cao năng lực vận tải thủy trên hành lang đường thủy số 1, bảo đảm giao thông đường sắt thông suốt nhờ tách riêng cầu đường bộ và cầu đường sắt. Hạ tầng được nâng cấp cũng được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động lưu thông hàng hóa giữa Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến vận tải.

Việc hoàn thiện cầu Đuống mới không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn tạo thêm dư địa phát triển đô thị khu vực phía Đông Hà Nội. Đây cũng là một trong những công trình quan trọng trong định hướng mở rộng không gian đô thị và tăng cường liên kết vùng của Thủ đô.