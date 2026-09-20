Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm, chúc mừng Giáo phận Bùi Chu nhân dịp khánh thành Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu và Giáo phận Bùi Chu nhân dịp Nhà thờ Chính tòa chuẩn bị khánh thành.

Đức Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu đón tiếp Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh và địa phương.

Các đại biểu dự chương trình.

Các đại biểu dự chương trình.

Đón tiếp đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ và Đoàn công tác, về phía Giáo phận Bùi Chu có Đức Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu; các linh mục, tu sĩ, chức việc và đại diện cộng đoàn Giáo phận.

Giáo phận Bùi Chu là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử Công giáo Việt Nam. Theo thông tin của Giáo phận, đây là nơi đầu tiên đạo Công giáo được truyền vào Việt Nam năm 1533. Giáo phận Bùi Chu được thành lập năm 1960, hiện có 150 giáo xứ, 414 giáo họ, 319 linh mục và khoảng 405.000 tín đồ, sinh hoạt tại 13 giáo hạt.

Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu (cũ) được xây dựng từ năm 1885, mang kiến trúc Tây Ban Nha với những đường nét hoa văn thể hiện sự hài hòa giữa kiến trúc Âu và Á. Công trình có hai tháp chuông cao 31m. Sau hơn một thế kỷ tồn tại, do tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm, đặc biệt là những trận bão thường xuyên, nhà thờ đã xuống cấp nghiêm trọng.

Năm 2020, Nhà thờ Chính tòa (cũ) được hạ giải để xây dựng nhà thờ mới trên nền móng cũ. Công trình mới có chiều dài 72,5m, rộng 18m, cao 18,2m; hai tháp chuông cao 36,3m. Hình dáng và kiến trúc cơ bản được kế thừa từ nhà thờ cũ, song quy mô tăng khoảng 10%. Nhà thờ có 52 ô tranh kính với 26 chủ đề Thánh Kinh được thực hiện theo kỹ nghệ châu Âu; phía dưới hệ thống tranh kính là 14 Đàng Thánh giá làm bằng gỗ giáng hương. Theo đó, lễ khánh thành Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu sẽ được tổ chức vào ngày 25/9/2026.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu tại chương trình.

Phát biểu chúc mừng Đức Giám mục, các linh mục và bà con giáo dân Giáo phận Bùi Chu, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao những công trình kiến trúc tôn giáo trên địa bàn, trong đó có nhiều nhà thờ mang phong cách kiến trúc Pháp, Ý và các quốc gia khác. Đến thăm Nhà thờ Chính tòa Bùi Chu sau khi hoàn thành, đồng chí bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp, sự trang nghiêm của công trình, đồng thời trân trọng cảm ơn Đức Giám mục, các linh mục và bà con giáo dân đã luôn đồng hành cùng dân tộc, đồng hành cùng tỉnh, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của quê hương Ninh Bình.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã đã tích cực phối hợp với các xứ, họ đạo và Giáo phận Bùi Chu, vận động bà con giáo dân “sống tốt đời, đẹp đạo; sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, cùng hướng tới sự phát triển của đất nước. Đồng chí mong muốn Đức Giám mục và các linh mục tiếp tục động viên bà con giáo dân chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ mong muốn tỉnh Ninh Bình sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu đó cần sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đồng chí khẳng định, mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phát triển, bảo đảm cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đức Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu phát biểu đáp từ tại chương trình.

Phát biểu đáp từ, Đức Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành và lãnh đạo các xã đã đến thăm, chúc mừng Giáo phận. Đức Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu khẳng định: Giáo phận sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp, chia sẻ của đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hai cấp, vận động giáo dân tích cực tham gia các phong trào của địa phương, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu và Giáo phận Bùi Chu nhân dịp Nhà thờ Chính tòa chuẩn bị khánh thành.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu và Giáo phận Bùi Chu nhân dịp Nhà thờ Chính tòa hoàn thành và chuẩn bị khánh thành.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.