Bộ Y tế trao nhiều phần quà thiết thực cho người dân xã Bình Lư, Lai Châu

Hình ảnh của đoàn công tác Bộ Y tế tại Bình Lư, Lai Châu sáng 20/9:

Sáng 20/9/2026, Đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế làm Trưởng đoàn đến viếng, đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu, Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cùng các thành viên đoàn công tác dành phút tưởng niệm, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau đó, đoàn công tác di chuyển về xã Bình Lư, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã trước khi đến Trạm Y tế xã Bình Lư triển khai chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” năm 2026.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao tặng thiết bị cho y tế cơ sở.

Bệnh viện phụ sản Trung Ương tặng gói khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, phát thuốc cho phụ nữ xã Bình Lưvà tặng quà cho Trạm Y tế xã Bình Lư,Lai Châu.

Đoàn công tác Bộ Y tế trao tặng 10 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác trao quà cho 10 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn công tác Bộ Y tế trao 10 phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Lư.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trực tiếp trao tặng quà cho người dân tại chương trình.

Đoàn công tác Bộ Y tế chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Đoàn công tác trao quà và học bổng cho học sinh Trường TH&THCS Sơn Bình.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trao tặng quà cho tập thể giáo viênTrường TH&THCS Sơn Bình.

Đoàn công tác Bộ Y tế chụp ảnh cùng tập thể giáo viên, học sinh Trường TH&THCS Sơn Bình.