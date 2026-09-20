Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 6186/BHXH-CĐBHXH về việc khai báo số định danh/căn cước công dân trên hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Văn bản nhằm thực hiện Kế hoạch số 3115/KH-BHXH ngày 13/8/2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội, bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Công văn số 1804/BHXH-QLT ngày 4/8/2025 và Công văn số 5259/BHXH-QLT ngày 17/8/2026 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội, bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Người lao động tại Công ty Sunhouse. (Ảnh nhandan.vn)

Theo đó, để triển khai thống nhất việc sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết và chi trả kịp thời, chính xác chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện một số nội dung sau.

Khi lập hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, đơn vị thực hiện khai báo số định danh cá nhân/căn cước công dân của người lao động trên các biểu mẫu đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định đối với người lao động đã được cập nhật, chuyển đổi số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội trên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đồng thời chủ động rà soát thông tin định danh cá nhân/căn cước công dân của người lao động thuộc đơn vị để bảo đảm việc lập, gửi hồ sơ đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện thống nhất, hạn chế phát sinh hồ sơ phải điều chỉnh, bổ sung do sai lệch thông tin.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động phối hợp thông báo nội dung trên tới người lao động và thực hiện kê khai hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động bảo đảm đúng quy định.

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2026, cơ quan này đã giải quyết 343.075 lượt người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 607.320 người với tổng số tiền 29.542 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả qua tài khoản cá nhân đạt 99,61%, tiếp tục khẳng định hiệu quả của chuyển đổi số trong lĩnh vực chi trả chế độ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi cho người dân.