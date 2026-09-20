TPHCM đề xuất hỗ trợ BHYT cho người hiến máu, bệnh nhân chạy thận

Theo tờ trình, UBND TPHCM đề xuất, người hiến máu tình nguyện cư trú trên địa bàn TPHCM, đã hiến máu từ 20 lần trở lên, đồng thời có tham gia hiến máu từ 2 lần/năm, tại thời điểm xét hỗ trợ chưa được cấp thẻ BHYT sẽ được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Người trẻ tham gia chương trình Hiến máu tình nguyện do Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh các cơ quan Đảng TPHCM phối hợp tổ chức

Người đủ điều kiện được cấp thẻ BHYT có giá trị 12 tháng. Để tiếp tục được hỗ trợ trong những thời hạn tiếp theo, người hiến máu phải duy trì việc hiến máu từ 2 lần trở lên trong thời gian 12 tháng.

Tờ trình cũng đề xuất người thuộc diện hỗ trợ đang có thẻ BHYT thì chính sách được áp dụng từ ngày liền kề sau khi thẻ hiện tại hết hạn. Riêng người đã hiến đủ 20 lần, có hiến máu từ 2 lần/năm nhưng chưa có thẻ BHYT sẽ được cấp thẻ BHYT từ ngày liền kề sau ngày hiến máu.

UBND TPHCM cũng đề xuất hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh thận mạn tính giai đoạn 5 có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị bằng kỹ thuật thận nhân tạo thường quy (chu kỳ) hoặc lọc màng bụng chu kỳ (CAPD).

Đối tượng được hỗ trợ phải có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại TPHCM, có tham gia BHYT và đang điều trị các kỹ thuật nêu trên. Người bệnh thụ hưởng chính sách thuộc một trong các nhóm: hộ mới thoát nghèo trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được công nhận thoát nghèo; người từ đủ 60 tuổi trở lên sống đơn thân, neo đơn hoặc sống với người thân có thu nhập thấp theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều của địa phương; trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi mồ côi cha hoặc mẹ, bị người còn lại bỏ rơi và hiện người nuôi dưỡng đã qua đời.

Mức hỗ trợ được TPHCM đề xuất là 100% phần chi phí cùng chi trả thuộc phạm vi được Quỹ BHYT thanh toán. Chính sách không thanh toán trùng đối với những khoản chi phí đã được ngân sách nhà nước, Quỹ BHYT hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp khác chi trả. Kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành.