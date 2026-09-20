Liên tục hứng mưa lớn, Quảng Trị và Huế nguy cơ lũ quét, sạt lở trong 6 giờ tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trong 24 giờ qua (từ 10h ngày 19/9 đến 10h ngày 20/9), khu vực tỉnh Quảng Trị và TP Huế mưa vừa, mưa to đến rất to như đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 94,8mm; Bình Tiến (TP Huế) 127mm...

Trong 6 giờ tới, khu vực Quảng Trị, TP Huế tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 60mm. Mưa liên tiếp trút xuống, mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố này đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hàng loạt xã, phường. Cụ thể:

Quảng Trị: Tà Rụt, Ba Lòng, Cam Lộ, Cồn Tiên, Hiếu Giang, Hướng Hiệp, Kim Ngân.

TP Huế: Bình Điền, A Lưới 3, Khe Tre, phường Kim Long, phường Phong Điền, phường Phú Bài.

TP Huế và Quảng Trị nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở hàng loạt xã, phường trong những giờ tới. (Ảnh minh hoạ)

“Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó”, cơ quan khí tượng cho biết.

Không chỉ hai địa phương trên, trong ngày và đêm hôm nay 20/9, loạt tỉnh miền Trung và miền Nam tiếp tục hứng mưa. Theo đó, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Khu vực từ phía Nam tỉnh Thanh Hoá đến Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Cũng như các khu vực trên, mưa không dàn ra cả ngày mà dồn chủ yếu về chiều và tối.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn còn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.