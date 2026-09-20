Bàn giao nhà sửa chữa mới cho gia đình thương binh tại phường Điện Bàn Đông

Các đơn vị bàn giao nhà mới cho bà Nguyễn Thị Theo tại phường Điện Bàn Đông. Ảnh do đơn vị cung cấp

Bà Nguyễn Thị Theo là thương binh hạng 4/4, hoàn cảnh gia đình khó khăn, căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Qua khảo sát, các đơn vị hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa để sửa chữa, cải tạo nhà cho gia đình bà.

Sau thời gian thi công, căn nhà được sửa chữa, gia cố khang trang, an toàn hơn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định cuộc sống gia đình.

Tại lễ bàn giao, đoàn công tác hỏi thăm sức khỏe, đời sống gia đình bà Nguyễn Thị Theo; đồng thời bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của thương binh, gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.