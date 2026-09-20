Xã Thạch An động viên gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng

Lãnh đạo xã Thạch An thăm, động viên gia đình nạn nhân.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18/9, tại Km76+350 Quốc lộ 4A, thuộc địa phận xóm Nà Danh, xã Thạch An, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 29F-046.91 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 29R-531.09 do ông Nguyễn Khánh Tùng, sinh năm 1980, trú tại xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội điều khiển, chở anh Phan Tuấn Ngọc, sinh năm 1981, trú tại Hà Nội, di chuyển theo hướng từ xã Phục Hòa đi xã Thạch An.

Khi đến khu vực trên, phương tiện bất ngờ mất lái, bị lật, hàng hóa trên xe đổ xuống khu vực nhà ông Nông Thanh Tám. Vụ tai nạn khiến ông Tám và 2 người trên xe tử vong tại chỗ.

Ngay sau vụ việc, chính quyền địa phương, Công an xã, các lực lượng chức năng và người dân tổ chức bảo vệ hiện trường, cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông và khắc phục hậu quả. Đến khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày, thi thể các nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm, thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn theo quy định.

Tại gia đình, đoàn công tác chia buồn, động viên người thân ông Nông Thanh Tám sớm vượt qua đau thương, mất mát.

Qua đó thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với gia đình nạn nhân, góp phần động viên gia đình vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.