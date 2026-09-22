Góp sức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Giữ gìn bản sắc văn hóa không có nghĩa là khép kín hay hoài cổ, mà chắt lọc những giá trị tốt đẹp của quá khứ để làm nền tảng vững chắc cho tương lai. Khi phụ nữ được tạo điều kiện về kiến thức, nguồn lực và sự ghi nhận, họ sẽ là “người gieo hạt”, truyền giữ ngọn lửa văn hóa dân tộc luôn cháy sáng và tỏa hương qua nhiều thế hệ. Đã thành nền nếp, vào dịp tháng 3 hằng năm, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tích cực hưởng ứng “Lễ hội áo dài phụ nữ Đất Tổ”, “Tuần lễ áo dài Việt Nam”. Với mong muốn gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của áo dài - di sản văn hóa Việt Nam, cán bộ Hội các cấp và nữ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan trên địa bàn tỉnh mặc trang phục áo dài truyền thống từ ngày 1 - 8/3. Năm nay, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công ty quản lý và đào tạo người mẫu Happy Models tổ chức Lễ hội Áo dài phụ nữ Đất Tổ lần thứ I - năm 2026 với sự tham gia của 152 thí sinh đại diện cho các xã, phường, đơn vị trong tỉnh.

Hội LHPN tỉnh tổ chức Liên hoan các mô hình sáng tạo tiêu biểu trong truyền thông với chủ đề “Phát huy tập tục văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”.

Văn hóa dân tộc hiện hữu ngay trong nếp sống thường ngày. Gia đình là trường học đầu tiên và người phụ nữ chính là người thầy đầu đời trao truyền văn hóa cho thế hệ tương lai. Từ tiếng ru bên nôi, những câu chuyện cổ tích thấm đượm tình người, đến cách chế biến món ăn chuẩn vị quê hương hay văn hóa ứng xử “kính trên nhường dưới"..., tất cả được thẩm thấu qua sự chăm sóc, dạy dỗ tỉ mỉ của người mẹ, người bà. Bước ra khỏi không gian gia đình, phụ nữ khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể và phát triển các làng nghề truyền thống. Gần 90 tuổi, nghệ nhân Hà Thị Sóng, xã Lai Đồng đã dành cả cuộc đời cho điệu Ví, Rang của dân tộc Mường. Khi còn trẻ, bà cùng đội văn nghệ của thôn, xóm đi biểu diễn nhiều nơi. Giờ đây, bằng kinh nghiệm và tình yêu văn hóa truyền thống, bà vẫn miệt mài góp sức truyền dạy cho người dân trong và ngoài xã. Tiếp nối tình yêu ấy, ở xã Lai Đồng các câu lạc bộ (CLB), các đội văn nghệ thôn, xóm với nòng cốt là chị em phụ nữ vẫn đang giữ gìn, trao truyền và lan tỏa điệu hát Ví, hát Rang.

Để phát huy vai trò của phụ nữ trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình cộng đồng, thành lập các CLB “Giữ gìn bản sắc văn hóa”, “Dân ca - dân vũ”... tạo sân chơi giao lưu kết nối các thế hệ. Tháng 8 vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Liên hoan các mô hình sáng tạo tiêu biểu trong truyền thông với chủ đề “Phát huy tập tục văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh” với sự tham gia của 5 đội thi đến từ các xã: Yên Sơn, Cao Sơn, Mai Châu, Nật Sơn và Pà Cò. Thông qua sân khấu hóa truyền thông và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc, các đội đã mang đến những phần thi đậm sắc màu văn hóa dân tộc. Đồng thời chuyển tải sinh động thông điệp về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của Hội LHPN tỉnh không chỉ góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử - văn hóa của vùng Đất Tổ, mà còn tạo động lực tinh thần mạnh mẽ giúp chị em tự tin, khẳng định vị thế của người phụ nữ trong thời đại mới.