Xã Trà My khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Ca Dong

Chương trình nghệ thuật đặc sắc mở màn ngày hội văn hóa Ca Dong. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Điểm nhấn của ngày hội là phục dựng và thực hành nghi lễ “Đi tìm nguồn nước và cúng máng nước”, một nghi lễ có ý nghĩa trong đời sống văn hóa của đồng bào Ca Dong.

Với người Ca Dong, nước là nguồn sống và gắn với sự tồn tại, đời sống của cộng đồng. Từ nguồn nước giữa núi rừng, người dân có nước uống, nước sinh hoạt, phục vụ ruộng nương và cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, nghi lễ cúng máng nước thể hiện lòng biết ơn đối với núi rừng, nguồn nước và đất trời; đồng thời nhắc nhở con người có trách nhiệm gìn giữ thiên nhiên.

Nghi lễ cũng thể hiện rõ tinh thần cộng đồng. Nguồn nước, máng nước là tài sản chung; mọi người cùng tìm nguồn nước, làm máng, giữ gìn và sử dụng. Qua đó, nghi lễ góp phần duy trì tinh thần sẻ chia, tương trợ và trách nhiệm giữa các thành viên trong cộng đồng.

Các nghệ nhân Ca Dong tái hiện phục dựng và thực hành nghi lễ “Đi tìm nguồn nước và cúng máng nước”. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Bà Võ Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Trà My cho biết, việc phục dựng và thực hành nghi lễ “Đi tìm nguồn nước và cúng máng nước” nhằm tái hiện một nghi lễ truyền thống, góp phần gìn giữ cách ứng xử của người Ca Dong với thiên nhiên và cộng đồng.

Qua nghi lễ, các thế hệ hôm nay hiểu hơn về tinh thần biết ơn nguồn nước, núi rừng; đồng thời phát huy tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm chung trong cộng đồng.

Phụ nữ Ca Dong tái hiện khoảnh khắc hứng giọt nước trong trong nghi lễ “Cúng máng nước”. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Bên cạnh nghi lễ truyền thống, ngày hội diễn ra các hoạt động giao lưu trống chiêng, bắn nỏ, trình diễn và chế biến các món ăn truyền thống, tạo không gian để người dân giao lưu, thực hành và trao truyền văn hóa.

Thông qua ngày hội, xã Trà My hướng đến bảo tồn văn hóa gắn với đời sống cộng đồng, giáo dục thế hệ trẻ; từng bước gắn các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương với phát triển du lịch, tạo sinh kế từ những giá trị của quê hương.

Cộng đồng Ca Dong vui múa vũ điệu truyền thống mừng ngày hội. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Ngày hội văn hóa dân tộc Ca Dong năm 2026 là dịp để các thế hệ gặp gỡ, người lớn tuổi truyền lại những câu chuyện, phong tục của cộng đồng; người trẻ và các em nhỏ được tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống, qua đó thêm hiểu và trân trọng bản sắc văn hóa dân tộc mình.